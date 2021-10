Stream nu: Waarom Seinfield op Netflix fans teleurstelt

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 40 (2021): Free Guy en Verdwenen Dagen.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 40 (2021): Free Guy en Verdwenen Dagen

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Free Guy (Disney Plus)

Guy heeft een mooi, maar saai leven als medewerker van een bank. Tot hij een mooie dame tegenkomt en er iets in hem wordt geactiveerd. Guy komt er achter dat hij een personage in een game is, waarin de mensen met zonnebrillen de gamers zijn. Wat gebeurt er als hij zelf een zonnebril opzet? Een hilarische film, waarin liefhebbers van games heel veel zullen herkennen.

Disney+ Disney 8,8 (1.350.980 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Seinfield (Netflix)

Alle seizoenen van de populaire comedyserie Seinfield zijn nu op Netflix te kijken. De ‘serie over niets’ gaat over een groepje vrienden in New York. Het laatste seizoen werd in 1998 uitgezonden, maar de show voelt tijdloos. Toch zijn er veel fans teleurgesteld.

De serie staat namelijk niet met originele verhoudingen op Netflix, omdat dit ouderwets oogt. In plaats van het originele 4:3, is Seinfield op Netflix te zien in 16:9. Dat betekent dat er aan de boven- en onderkant geknipt en niet alles te zien is. Zo is in de aflevering ‘The Pothole’, de pothole niet eens in beeld.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (12.138.046 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Forever Rich (Netflix)

Richie is een populaire Nederlandse rapper. Zijn carrière staat op het punt te ontploffen, maar dan wordt hij beroofd. Deze daad wordt gefilmd en uiteraard gaat die video viral. Richie zet vervolgens alles op alles om wraak te nemen, om zijn eer en carrière te herstellen. Maar al snel gaat het van kwaad naar erger, met een wilde rit als gevolg.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (12.138.046 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Verdwenen Dagen (Videoland)

Bij Videoland kun je ook korte films van Videoland Academy kijken. Dit zijn projecten van jonge filmmakers die op deze manier een publiek kunnen vinden. Verdwenen Dagen is een interessante sciencefictionfilm over Simone (Georgina Verbaan) die voor haar werk in de herinneringen van andere mensen duikt om daar een personage te spelen. Maar dan smelten de herinneringen van haar klant en haarzelf langzaam samen.

Videoland RTL Nederland B.V. 5 (10.684 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Protégé (Prime Video)

Maggie Q speelt in deze actiefilm een huurmoordenaar, wiens mentor (Samuel L. Jackson) wordt vermoord. Ze moet nu met haar grootste rivaal samenwerken om de moordenaar te vinden.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (3.018.566 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: House of the Dragon