Kijk nu: Griezelen met de nieuwe serie van Mike Flanagan en nog 5 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 40 (2022): The Midnight Club en The Bear.

Filmtips week 40 (2022): The Midnight Club en The Bear

1. The Midnight Club (Netflix)

Oktober is de maand van Halloween en dat merk je nu al op de streamingdiensten. Er is namelijk een hoop te griezelen. Dat kan onder andere met de nieuwe serie van Mike Flanagan, die je kent van series zoals Midnight Mass en The Haunting of Hill House. De nieuwe serie The Midnight Club speelt zich ook op een gezellige locatie af: een hospice voor doodzieke kinderen.

Deze kids komen elke avond bij elkaar om enge verhalen te vertellen. Daar sluiten ze een bond: wie als eerste sterft moet met de rest proberen te communiceren. Dat is de start van een hoop vreemde en enge gebeurtenissen.

2. The Bear (Disney Plus)

Zoek je iets ontspannen om naar te kijken, dan moet je absoluut niet bij The Bear zijn. Het idee van deze serie klinkt niet zo heftig: je krijgt het leven mee in de keuken van een sandwichrestaurant in Chicago. Maar al snel blijkt dat de meest stressvolle plek op aarde te zijn. Dus ga zitten en geniet van één van de meest intense kijkervaringen van dit jaar.

3. Derry Girls seizoen 3 (Netflix)

Eindelijk kunnen we in Nederland kijken naar het derde (en helaas laatste) seizoen van Derry Girls. Deze hilarische serie gaat over een katholieke meisjesschool in Ierland in de jaren negentig. Je volgt een groep meiden en hun avonturen, terwijl de geschiedenis van Ierland zich om hen heen afspeelt.

4. Mr. Harrigan’s Phone (Netflix)

Een tiener vormt een vriendschap met een oudere heer, voor wie hij wel eens klusjes doet. Op een dag geeft hij deze Mr. Harrigan een smartphone. Zodra de man sterft wordt hij begraven met dit toestel. Als de tiener vervolgens berichtjes blijft sturen om met iemand over zijn pestkoppen te praten, gebeurt er iets onverwachts: hij krijgt bericht terug.

5. Entergalactic (Netflix)

Vond je de animatiestijl van Spider-Man: Into the Spider-Verse ook zo tof? Dan moet je de nieuwe film Entergalactic kijken. Dit is geen superheldenfilm, maar een romantisch verhaal over twee creatieve mensen.

De film komt uit het brein van muzikant en acteur Kid Cudi, met het stemwerk van onder andere Jessica Williams, Timothée Chalamet en Vanessa Hudgens.

Gemist: Dahmer (Netflix)

Men raakt maar niet uitgepraat over Dahmer, of Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Deze serie vertelt het verhaal van één van de bekendste Amerikaanse seriemoordenaars, die voornamelijk zwarte, homoseksuele mannen vermoordde.

De serie krijgt veel lof, maar ook een hoop kritiek. Zo zou Dahmer teveel gehumaniseerd worden en zijn de nabestaanden van zijn slachtoffers te zien in de film, terwijl ze in het echt niet zijn geraadpleegd.

Trailer van de week: Black Panther: Wakanda Forever