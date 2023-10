Kijk nu: Loki seizoen 2 op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 40 (2023): Loki en Lupin.

Filmtips week 40 (2023): Loki en Lupin

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Loki seizoen 2 (Disney Plus)

Aan het eind van het eerste seizoen van Marvel-serie Loki gebeurde er een hoop. De grote nieuwe schurk werd geïntroduceerd en de multiverse van de Marvel Cinematic Universe werd gestart. Fans zijn dus benieuwd wat het tweede seizoen gaat brengen. Het start alvast met een bijzonder probleem: Loki wordt heen en weer door de tijd geslingerd.

2. Lupin seizoen 3 (Netflix)

Meesterdief Assane Diop is terug in het derde seizoen van Lupin. Aanvankelijk probeert Diop te schuilen om zijn vrouw en zoon te beschermen, maar dat houdt hij niet lang vol. Het plan is nu om met z’n drieën een nieuw leven in het buitenland te starten.

3. Our Flag Means Deaths seizoen 2 (HBO Max)

In deze komische piratenserie volg je ‘gentleman pirate’ Stede Bonnet, die graag kapitein wil zijn maar geen greintje gewelddadigheid in zich heeft, en de gevaarlijke piraat Blackbeard.

Dit onwaarschijnlijke duo kwam steeds dichterbij elkaar in het eerste seizoen, maar nu zijn ze weer van elkaar gescheiden. Misschien kan een gemeenschappelijke vijand ze weer samen brengen?

4. Haunted Mansion (Disney Plus)

Het is oktober, wat betekent dat het griezelseizoen is aangebroken. De komende tijd kun je dus veel meer griezelfilms op de streamingdiensten verwachten, zoals Haunted Mansion.

In deze film nodigt een groepje spirituele experts uit om de geesten uit een huis te verdrijven. Met onder andere LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis en Owen Wilson.

5. Everything Now (Netflix)

Netflix laat ons niet lang treuren over het einde van Sex Education, want er staat een nieuwe serie klaar over een school vol tieners met problemen. Everything Now focust zich op Mia, die onder behandeling is geweest voor een eetstoornis en dan weer in de chaos van het schoolleven terechtkomt.

Trailer van de week: Leave the World Behind