Filmtips week 41 (2020): David Attenborough en Rihanna

1. David Attenborough: A Life on Our Planet (Netflix)

David Attenborough heeft een hoop van de wereld gezien bij het maken van talloze prachtige natuurdocumentaires. Inmiddels is hij 93 jaar en is het tijd voor een terugblik. Maar Attenborough is nog niet klaar. Hij heeft namelijk als geen ander gezien welk effect de mens heeft op de natuur. Deze documentaire is dus niet alleen een ode aan deze fantastische man, maar ook een waarschuwing.

Kijk David Attenborough: A Life on Our Planet op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. #EerlijkeFoto

Miljuschka Witzenhausen viel vorig jaar op omdat ze op Instagram een foto plaatste van haar vetrollen. Daar kreeg ze veel lof over van andere vrouwen, maar ook kritiek omdat ze er vandoor zou gaan met de ‘body positivity’-beweging. In deze documentairereeks voor Videoland duikt ze in het onderwerp. Ze spreek vrouwen die ook eerlijke foto’s publiceren, en gaat dieper in op body positivity en de beweging die het al was voordat zij haar foto plaatste.

#EerlijkeFoto kijk je via de Videoland-app. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

3. Savage X Fenty Show Vol. 2

Voor de tweede keer presenteert Rihanna haar nieuwe collectie lingerie in een bomvolle show die je nu volledig via Amazon Prime Video kunt bekijken. Dat is alleen al de moeite waard door het audiovisuele spektakel vol optredens, maar natuurlijk is er ook een hoop te zien met al die diverse vrouwen en mannen in ondergoed. Met in de show onder andere Demi Moore, Indya Moore, Lizzo, Normani, Jaide Essence Hall en veel meer.

Vind Savage X Fenty Show Vol. 2 op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

4. Spinvis – 7.6.9.6 (Spotify)

Spinvis is terug met een waanzinnige nieuwe plaat. In verband met de coronacrisis heeft de zanger het album deze keer zelf geproduceerd en gemixt. Daardoor klinkt 7.6.9.6 (een naam zonder echte betekenis) als de muziek die hij vroeger maakte. Lekker intiem wegdromen met mooie Nederlandse teksten.

Luister 7.6.9.6. van Spinvis op Spotify.

5. Heel Holland Bakt Kids (NPO)

Het is tijd voor de kinderen om te laten zien of ze kunnen bakken in Heel Holland Bakt Kids. Janny, Robert, André en de tent zijn aanwezig, met leuke uitdagingen voor de kinderen die als teams samen met één volwassene aan de slag gaan. De eerste aflevering heeft als thema dierendag, waarbij de kids onder andere donuts moeten versieren als dieren.

Heel Holland Bakt Kids kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

