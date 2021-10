Stream nu: De rechtszaak rond de code van Google Earth

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 41 (2021): The Billion Dollar Code.

Filmtips week 41 (2021): The Billion Dollar Code

1. The Billion Dollar Code (Netflix)

In de jaren negentig bedenken een paar Duitse genieën onder de naam ART+COM een nieuwe manier om de wereld te bekijken. Als Google later Google Earth uitbrengt, verdenken de mannen het bedrijf ervan hun algoritme gebruikt te hebben. In 2014 klaagt ART+COM Google daarom aan. Daar gaat deze miniserie over.

2. Gehackt en gegijzeld (NPO)

Ransomware is een steeds groter probleem, ook in Nederland. Computers worden dan versleuteld en je krijgt pas weer toegang als je betaalt. Men name bedrijven zijn slachtoffer. Daarom hadden we een tijdje terug bijvoorbeeld geen kaas in de Albert Heijn. Deze documentaire van Zembla kijkt hoe goed Nederland beschermd is tegen ransomware.

3. Muppets Haunted Mansion (Disney Plus)

Het is altijd een feestje als de Muppets er weer zijn. In deze nieuwe special volg je Gonzo en Pepe die naar een griezelig landhuis van goochelaar MacGuffin gaan. Daar krijgen ze een uitdaging: kunnen ze een hele nacht overleven? Met maar vijftig minuten op de teller is de special helaas wel zo weer voorbij.

4. Het Jachtseizoen (Prime Video)

Na het ongekende succes van Het Jachtseizoen op het YouTube-kanaal van StukTV, zijn de heren nu te vinden op Amazon Prime Video. Het idee blijft hetzelfde: bekende Nederlanders veranderen in boeven die proberen te ontsnappen. Elke tien minuten sturen ze automatisch hun locatie door, dus ze moeten in beweging blijven. De boeven mogen ze liften, maar maximaal twintig minuten per keer. Houden ze dat vier uur vol, of worden ze gepakt?

5. Emergence (Videoland)

Als je houdt van series waarin het ene na het andere mysterie opstapelt, met leuke personages die er middenin zitten? Dan moet je Emergence op Videoland checken. Een vliegtuig stort neer en een politiechef vindt op de plek van het ongeluk een jong meisje dat niet meer weet wie ze is. Dan blijkt het meisje bijzondere krachten te hebben. Het is de start van een vreemde, maar spannende rit.

