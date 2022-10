Kijk nu: Daniël Verlaan weet je wachtwoord en nog 5 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 41 (2022): Ik weet je wachtwoord.

Filmtips week 41 (2022): Ik weet je wachtwoord

1. Ik weet je wachtwoord (Videoland)

Techjournalist Daniël Verlaan heeft naast een website, boek en podcast nu ook een eigen serie op Videoland. In drie delen neemt Daniël je mee in de wereld van de cybercriminaliteit, naar duistere plekken waar de meeste mensen geen weet van hebben en met de criminelen die zich daar thuis voelen. Leerzaam voor iedereen die een smartphone of computer gebruikt.

2. Avenue 5 seizoen 2 (HBO Max)

In de toekomst neem je geen cruiseschip naar een warm land, maar de ruimte in. In de komische serie Avenue 5 volg je zo’n cruiseschip dat per ongeluk de verkeerde route heeft genomen.

Daardoor duurt de reis voor de rijke gasten veel langer dan verwacht. In dit seizoen heeft de crew onder leiding van Hugh Laurie een nieuw dilemma: het eten raakt op en de gasten komen in opstand.

3. The Watcher (Netflix)

Een stel (Naomi Watts en Bobby Cannavale) koopt een mooi nieuw huis. Ze zijn net gesetteld als het duo brieven krijgt van iemand die zichzelf The Watcher noemt, waarin staat dat het stel in de gaten wordt gehouden.

Dit is na Dahmer de nieuwste serie van Ryan Murphy en ook The Watcher is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Dat belooft dus weer heel spannend te worden.

4. Werewolf by Night (Disney Plus)

Deze bijzondere toevoeging aan de Marvel Cinematic Universe mag je niet missen. Dit is een op zichzelf staande special van een uurtje, waarin je een groepje monsterjagers volgt dat op een monster mag jagen. De winnaar krijgt een bijzonder wapen. Werewolf by Night is in zwartwit gefilmd, heeft veel praktische effecten en is sterk geacteerd.

5. Te koop/te huur: Bullet Train (Google)

Brad Pitt is weer helemaal terug in de nieuwe actiefilm Bullet Train. Hierin speelt hij een huurmoordenaar die in een trein belandt vol met andere huurmoordenaars. Iedereen heeft eigen doelen in deze trein en die kunnen best wel eens botsen. De film is geregisseerd door dezelfde man die achter Deadpool 2 zit.

Gemist: Rampvlucht (NPO)

Vaak als er op de NPO een nieuwe dramaserie verschijnt, valt de kwaliteit een beetje tegen. Zeker omdat de meeste series een directe kopie zijn van een show uit het buitenland.

In beide gevallen is dat met de indrukwekkende serie Rampvlucht niet het geval. Deze dramaserie over de Bijlmerramp laat de harde realiteit zien van de heftige nasleep en is verrassend goed.

Trailer van de week: The Takeover