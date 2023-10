Kijk nu: Griezelen voor jong en oud op Netflix, Disney Plus en Prime Video

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 41 (2023): Goosebumps en Eén grote familie.

Filmtips week 41 (2023): Goosebumps en Eén grote familie

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Fall of the House of Usher (Netflix)

Met de series The Haunting of Hill House en Midnight Mass heeft filmmaker Mike Flanagan bewezen ijzersterke horrorseries te maken, dus alle ogen zijn nu gericht op zijn nieuwe werk: The Fall of the House of Usher.

Deze serie is gebaseerd op het werk van schrijver en dichter Edgar Allan Poe, en vertelt over de ceo van een farmaceutisch bedrijf en zijn kinderen, die één voor één het loodje leggen.

2. Goosebumps (Disney Plus)

Ook op Disney Plus is het griezelen geblazen, met horror voor tieners. Wellicht ben je bekend met de boekenreeks Kippenvel, die in het Engels Goosebumps heet. Net als in de boeken, stap je in elke aflevering van deze gelijknamige serie in een nieuw griezelverhaal. Of hebben al deze verhalen toch wat met elkaar te maken?

3. Totally Killer (Prime Video)

Op Prime Video kijk je naar een nieuwe komische horrorfilm waarin Jamie (Kiernan Shipka) per ongeluk terug in de tijd gaat, naar het moment dat de Sweet Sixteen Killer alle vrienden van haar moeder vermoordt. Kan Jamie met kennis uit de toekomst dit drama stoppen?

4. Eén grote familie (Videoland)

Houd je helemaal niet van griezelen, dan kijk je vanaf zaterdag naar de nieuwe Videoland-serie Eén grote familie. Hierin volg je moeder Julia (Chantal Janzen) die met haar kinderen gaat samenwonen met haar vriend, die ook al kinderen heeft. En alsof dat al niet ingewikkeld genoeg is, gaat Julia’s ex (Jeroen van Koningsbrugge) naast hen wonen.

5. Awareness (Prime Video)

In de Spaanse sciencefictionfilm Awareness volg je Ian die een speciale superkracht heeft, want hij kan mensen visuele illusies tonen. Als hij zijn kracht voor het eerst in het openbaar gebruikt, krijgt Ian twee organisaties achter zich aan die deze kracht voor eigen gewin willen gebruiken. Met in de cast namen die je kent van onder andere La Casa de Papel en Toy Boy.

