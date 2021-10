Stream nu: De Slag om de Schelde moet je gezien hebben

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 42 (2021): De Slag om de Schelde en meer.

Filmtips week 42 (2021): De Slag om de Schelde

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. De Slag om de Schelde (Netflix)

Eind 1944 probeerden de geallieerden de haven van Antwerpen te bereiken, om vanuit daar de nazi’s terug te dringen. Daarvoor moest eerst de Schelde overwonnen worden. Dit verhaal wordt verteld in deze indrukwekkende oorlogsfilm, vanuit drie perspectieven. Een Britse militair van de luchtmacht die boven Zeeland neerstort, een Zeeuws meisje die bij het verzet betrokken raakt en een Nederlandse nazi die in Zeeland wordt gestationeerd.

Het resultaat is een indrukwekkende film die je gezien moet hebben. Alleen al om het verhaal, maar daarnaast zit de film kwalitatief ook ijzersterk in elkaar.

2. You seizoen 3 (Netflix)

De populaire Netflix-serie You is terug voor een derde seizoen. Deze serie gaat over een seriemoordenaar die telkens weer geobsedeerd raakt door een nieuwe vrouw. In het vorige seizoen heeft hij iemand gevonden met dezelfde energie en nu voeden ze een baby op. En er is nog meer goed nieuws, want een vierde seizoen van You is al bevestigd.

3. I Know What You Did Last Summer (S01) (Prime Video)

Over moorden gesproken: er is nu een serie gebaseerd op de horrorfilm I Know What You Did Last Summer. De serie gaat over een groep tieners die per ongeluk iemand heeft aangereden en het lijk vervolgens verbergen. Een jaar later zit een moordenaar achter hun aan.

4. Are You The One? De Perfecte Match (Videoland)

Wat vrolijker is het eerste Nederlandse seizoen van datingshow Are You The One?. Hierin wordt een groep singles in een huis gezet. Iedereen heeft daar een perfecte match, maar ze weten niet wie. Weten ze uiteindelijk allemaal hun perfecte match te vinden, dan verdienen ze 200.000 euro. Heerlijke trashy televisie.

5. Misfit: De Serie (Netflix)

Naast De Slag om de Schelde vind je nog een nieuwe Nederlandse productie op Netflix. Misfit: De Serie is een vervolg op de Misfit-films, over buitenbeentjes op een school. In de serie wil de nieuwe directrice, gespeeld door Georgina Verbaan, de musical verbieden en krijgt iedereen een uniform. We hebben het gevoel alsof we dit al bij Sex Education hebben gezien?

Trailer van de week: The Batman