Kijk nu: Nieuw seizoen Love is Blind en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 42 (2022): Love is Blind en Kamp van Koningsbrugge Special Edition.

Filmtips week 42 (2022): Kamp van Koningsbrugge Special Edition

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kamp van Koningsbrugge Special Edition (NPO)

In Kamp van Koningsbrugge doen burgers mee met uitdagingen voor de Special Forces, onder leiding van twee keiharde instructeurs. In deze nieuwe Special Edition mogen ook bekende burgers laten zien dat ze dit kunnen, waarbij ‘bekend’ een relatief begrip is.

Denk aan een drummer van een band en niet de zanger. Toch maakt dat niet uit, want dit een bijzonder fijn programma waarin mensen (bekend of niet) tot hun uiterste gaan in toffe uitdagingen.

2. Love is Blind seizoen 3 (Netflix)

Kijk nu naar de eerste vier afleveringen van het derde seizoen van Love is Blind. In deze datingshow ontmoeten dertig nieuwe singles elkaar en daten ze zonder elkaar te zien. Vervolgens kunnen ze besluiten om met elkaar te trouwen en dat gaat natuurlijk niet altijd goed.

3. Welcome to Wrexham (Disney Plus)

Comedyacteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney hebben de Wrexham Football Club gekocht. In deze docureeks krijg je mee hoe het duo omgaat met het eigenaarschap, de fans en deze stad, maar ook een club die al vijftien jaar niet meer meedoet met de grote wedstrijden.

4. Trick or Treat Scooby-Doo! (HBO Max)

Het is de tijd voor enge films, want Halloween komt eraan. Trek je al die horror niet, dan kun je misschien beter een griezelige tekenfilm kijken. Bijvoorbeeld de nieuwe film Trick or Treat Scooby-Doo! Tijdens Halloween wordt de groep (Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne en Velma) lastig gevallen door schurken uit hun verleden.

5. The School For Good and Evil (Netflix)

Sophie en Agatha zijn beste vrienden, totdat ze naar een school gaan waar helden en schurken worden opgeleid om de balans tussen deze groepen te behouden. De twee lijken in verkeerde groepen geplaatst te worden, maar is dat wel echt zo?

Als de verleiding dichtbij ligt, voelt het namelijk wel heel goed om slecht te zijn. Met als docenten onder andere Michelle Yeoh, Charlize Theron en Kerry Washington.

