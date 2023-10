Kijk nu: Rick & Morty met nieuwe acteurs en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 42 (2023): Rick & Morty en Super Mario.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 42 (2023): Rick & Morty en Super Mario

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Rick and Morty seizoen 7 (HBO Max)

Achter de schermen is er bij animatieserie Rick and Morty veel gebeurd. Justin Roiland, die de serie heeft bedacht en de stem van de twee hoofdpersonages deed, is beschuldigd van huiselijk geweld, waardoor zender Adult Swim heeft besloten zonder hem verder te gaan.

Gelukkig merk je daar nauwelijks wat van, want de nieuwe acteurs klinken precies hetzelfde. Daardoor kun je weer genieten van de doldwaze ruimte-avonturen van wetenschapper Rick en zijn kleinzoon Morty.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,6 (628.902 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Once Upon a Studio (Disney Plus)

Disney bestaat honderd jaar, dus komen alle personages uit de talloze Disney-animatiefilms tot leven om samen een groepsfoto te maken. Dit korte animatiefilmpje is een feest van herkenning voor als je al je hele leven naar Disney-films kijkt.

Disney+ Disney 7,8 (3.407.898 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Crypto Boy (Netflix)

In de Nederlandse Netflix-film Crypto Boy volg je Amir, die via crypto het Mexicaanse restaurant van zijn vader wil redden om zo te laten zien dat hij iets waard is. Dit snelle geld blijkt toch iets minder vrijblijvend te zijn dan gedacht.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.302.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Super Mario Bros. Movie (SkyShowtime)

Vanaf zaterdag kijk je naar de animatiefilm The Super Mario Bros. Movie op SkyShowtime. Gebaseerd op de populaire Nintendo-games, volg je in deze film de broers Mario en Luigi die de magische wereld van Mushroom Kingdom worden ingezogen. The Super Mario Bros. Movie is leuk voor jong en oud.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8,4 (46.974 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Bodies (Netflix)

In Londen wordt er een dode, naakte man gevonden. Niemand weet wie het is, maar dat is niet het vreemdste. Het blijkt dat dezelfde man in 1890 en 1941 is gevonden, op dezelfde plek. Elke keer gaat een andere detective op jacht naar de waarheid. Ook neemt deze sciencefictionserie een stapje in de toekomst, want in 2053 gebeurt het weer.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.302.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Invincible seizoen 2