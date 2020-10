Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 42 (2020): spoken, spieren en honing.

Filmtips week 42 (2020): The Haunting of Bly Manor en Fargo

1. The Haunting of Bly Manor (Netflix)

Heb je ook zo genoten van The Haunting of Hill House, en niet alleen omdat Michiel Huisman erin zat? Dan kun je nu griezelen met The Haunting of Bly Manor, een nieuw verhaal met nieuwe personages. Enkele acteurs keren wel terug, maar dan in nieuwe rollen. In dit seizoen volg je een jonge vrouw die wordt ingehuurd om op te passen op twee kinderen in een bijzonder huis. Daar blijkt niet alles helemaal in orde te zijn.

Kijk The Haunting of Bly Manor op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Ziek Gespierd (NPO)

Op sociale media lijken alle populaire mannen een sixpack te hebben. Dat doet wat met het zelfbeeld van jongens die zich daaraan gaan spiegelen. In deze documentaire wordt Jorjen Neumann gevolgd, die alles deed om zelf ook zo’n sixpack te krijgen. Daardoor kreeg hij een eetstoornis. Inmiddels is hij al zeven jaar bezig met herstellen. Een goede documentaire die dient als waarschuwing voor leeftijdsgenoten en ouders.

Ziek Gespierd kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

3. Fargo seizoen 4 (Videoland)

Huh, Videoland? De vorige seizoenen van Fargo waren toch bij Netflix te zien? Dat klopt, maar die dienst heeft de rechten niet vastgehouden. Daarom moet je nu bij de concurrentie zijn. In Fargo wordt elk seizoen een nieuw verhaal verteld met andere acteurs, in de sfeer van de film Fargo. Met dit seizoen onder andere Chris Rock, Jason Schwartzman en Ben Whishaw, over criminelen in Kansas City van 1950.

Fargo kijk je via de Videoland-app. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

4. Honey Boy (Play Films)

In deze bijzondere film wordt een verhaal van Shia LaBeouf verfilmd. De acteur schreef over zijn jeugd en relatie met zijn vader, als een soort therapie terwijl hij in een afkickkliniek zat. Dat hij in de verfilming daarvan vervolgens de rol van zijn eigen vader speelt, moet bijzonder zijn geweest.

Honey Boy check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 15,99 euro en huur je voor 3,99 euro.

5. Di-Rect – Wild Hearts (Spotify)

De Nederlandse band Di-Rect bestaat twintig jaar, dus het is tijd voor een nieuw album. Deze is grotendeels gemaakt tijdens de coronatijd. Het album is wat meer pop dan je mogelijk gewend bent van de band, maar zit vol met goede liedjes.

Luister Wild Hearts van Di-Rect op Spotify.

