Stream nu: De Cryptokoorts slaat toe

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 43 (2021): Cryptokoorts en Nobody.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 43 (2021): Cryptokoorts

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Cryptokoorts (Videoland)

Op Videoland kijk je nu naar een vierdelige documentaire over cryptovaluta, maar voornamelijk over bitcoin. Verschillende experts komen aan het woord, om te praten over de mooie en de gevaarlijke kant van cryptovaluta. Zo zie je mensen die rijk zijn geworden aan bitcoin en mensen die waarschuwen over de toekomst.

Denk je er aan om iets met bitcoin of andere cryptovaluta te doen? Dan kunnen we aanraden om de reeks eerst helemaal te kijken. Stop niet na de eerste positieve aflevering, maar kijk alles af voor een compleet beeld.

Videoland RTL Nederland B.V. 5 (10.752 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. 100 dagen in je hoofd (NPO)

Nadat Tim den Besten en Nicolaas Veul succesvol honderd dagen voor de klas stonden, heeft het duo een nieuwe bijzonder lastige klus. Ze gaan honderd dagen stage lopen in een psychiatrische kliniek. Een mooi programma, waarin het tweetal niet alleen veel leert over de mensen achter psychische problemen, maar ook zichzelf tegenkomt.

NPO NPO 4,6 (29.071 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Nobody (Play Films)

Acteur Bob Odenkirk ken je waarschijnlijk vooral als de iconische Saul Goodman in de series Breaking Bad en Better Call Saul. In Nobody zie je hem terug in een John Wick-achtige actiefilm, waarin hij een doodnormale familieman lijkt totdat zijn huis wordt beroofd. Dan start een oorlog. De film is nu te koop bij Play Films voor 11,99 euro. Op een later moment is de film mogelijk ook te huur.

Google Play Movies & TV Google LLC 8 (1.940.512 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Stuck Together (Netflix)

Entertainment is een manier om de coronacrisis te verwerken, ook via komedie. Deze grappige Franse film volgt de mensen in een appartementencomplex die moeten omgaan met corona. Maar ondanks social distancing komen de buren die elkaar eerst nooit spraken plots dichterbij dan ooit.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (12.218.728 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Atlanta (Disney Plus)

Eindelijk kun je nu in Nederland legaal naar de uitstekende serie Atlanta kijken, want Disney Plus heeft de twee seizoenen toegevoegd. Donald Glover (die je mogelijk kent als Childish Gambino) keert terug naar zijn geboortestad Atlanta waar zijn neef de nieuwste muzieksensatie is. Samen gaan ze op weg naar de top.

Disney+ Disney 8,6 (1.380.628 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Uncharted