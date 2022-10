Kijk nu: Horrorverhalen van Guillermo del Toro en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 43 (2022): Zwarte Cross en The Peripheral.

Filmtips week 43 (2022): Zwarte Cross en The Peripheral

1. All Quiet on the Western Front (Netflix)

Het in 1928 verschenen boek ‘Im Westen nichts Neues’ werd vertaald naar All Quiet on the Western Front. Het verhaal gaat over de fysieke en mentale ellende die Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog voelden, geschreven door een veteraan.

Het boek is eerder al twee keer verfilmd, in 1930 en 1979. Op Netflix zie nu je nu de meest moderne poging. All Quiet on the Western Front is een moeilijke film om naar te kijken, maar wel eentje die je aandacht waard is.

2. Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang (Videoland)

Welk beeld van heb jij van de Zwarte Cross? Motoren, boeren en bier? In deze nieuwe documentaire kun je kijken of dat beeld klopt met de werkelijkheid. Je ziet hoe het festival is ontstaan en krijgt een blik achter de schermen.

3. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Netflix)

De griezelmaand gaat verder met korte horrorverhalen uit het brein van regisseur Guillermo del Toro. Hij doet de regie deze keer niet zelf, want daar heeft hij andere talenten uit het genre voor uitgekozen.

Wel zijn enkele verhalen in deze reeks gebaseerd op het schrijfwerk van Del Toro en introduceert hij de afleveringen zelf. Er staan acht spannende episodes met elk een eigen verhaal voor je klaar.

4. The Peripheral (Amazon Prime Video)

Van de mensen achter Westworld is er nu een nieuwe sciencefictionserie te zien bij Prime Video. Hierin volg je Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) wiens broer veel in virtual reality te vinden is. Via een nieuwe vr-bril duiken ze beide in een extreem realistische wereld in die lijkt op Londen uit de toekomst. Of is het stiekem toch echt?

5. Legendary seizoen 3 (HBO Max)

Liefhebbers hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het derde seizoen van Legendary staat eindelijk op HBO Max. Deze show draait compleet om ballroomcultuur. Verschillende groepen (houses) strijden tegen elkaar met een grote focus op voguing. Dat is dans, mode, expressie en bovenal puur talent.

Trailer van de week: Ant-Man and The Wasp: Quantumania