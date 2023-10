Kijk nu: Derde seizoen Upload op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 43 (2023): Upload en Captain Laserhawk.

Filmtips week 43 (2023): Upload en Captain Laserhawk

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Upload seizoen 3 (Prime Video)

De komische serie Upload is terug voor een derde seizoen. In deze serie worden mensen die bijna overlijden, geüpload naar een soort virtueel hiernamaals waar ze afhankelijk zijn van microtransacties.

Aan het eind van het tweede seizoen keerde hoofdpersonage Nathan terug naar de echte wereld, maar een kopie van hem leeft door in de virtuele wereld. Dat maakt alles lekker gecompliceerd.

2. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (Netflix)

Gamers opgelet, want deze nieuwe animatieserie bevat een hoop bekende personages uit de games van Ubisoft. In Captain Laserhawk volg je supersoldaat Dolph Laserhawk, die samen met een assassin uit Assassin’s Creed en Jade en Pey’j uit Beyond Good & Evil, een missie moet volbrengen omdat er anders een bom in hun hoofd ontploft. Met daarnaast personages zoals Rayman en Sam Fisher zoals je ze nog nooit hebt gezien.

3. Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter (Prime Video)

In deze realityserie volg je twaalf influencers die in Thailand proberen te overleven op een verlaten strand. Zonder filters en zonder internet. Dat doet een beetje denken aan Expeditie Robinson en Prime Video doet niets om die vergelijking te bestrijden. Robbert Rodenburg, die Expeditie Robinson in 2021 won, presenteert het programma.

4. Life on Our Planet (Netflix)

Van de makers van Our Planet komt een documentairereeks over het leven op aarde lang, lang geleden. Denk aan dinosauriërs, mammoeten en sabeltandtijgers. Een beetje verwarrend is dat de documentaire over het leven van David Attenborough op Netflix bijna dezelfde titel had (A Life on Our Planet), maar deze keer begeleidt acteur Morgan Freeman je door de beelden heen.

5. Welcome to Wrexham seizoen 2 (Disney Plus)

Acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney kochten in 2020 de Britse voetbalclub Wrexham, om deze weer op de kaart te zetten. In de verrassend onderhoudende documentaireserie maakte je kennis met de spelers en de fans. Dat bleek een recept voor succes, want er is nu een tweede seizoen.

