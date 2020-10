Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 43 (2020): Star Trek en Social Distance.

Filmtips week 43 (2020): Star Trek: Discovery en Social Distance

1. Star Trek Discovery seizoen 3 (Netflix)

“To boldly go where no one has gone before” geldt nu ook eindelijk voor Star Trek: Discovery. In de vorige seizoenen vond de serie plaats in het verleden, om de kijkers terug te doen denken aan het Star Trek van vroeger.

Maar nu is de crew van de Discovery bijna duizend jaar de toekomst in geschoten. Dat geeft de schrijvers kans om een deel van het Star Trek-universum te laten zien dat nog nooit is ontdekt.

Kijk Star Trek Discovery op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Metropolis (NPO)

Metropolis is terug! In deze show laten lokale reporters in allerlei landen hun wereld zien, vaak rond een centraal thema per aflevering. Deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen laat zien hoe het leven in Afghanistan, Peru en India wordt beïnvloed door Donald Trump. Meer dan de moeite waard als je meer over de wereld wil leren.

Metropolis kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

3. Social Distance seizoen 1 (Netflix)

Door het coronavirus zitten we allemaal veel binnen en spreken we onze vrienden en familie voornamelijk via videobellen. Netflix heeft daar nu een serie over gemaakt. In Social Distance maak je elke aflevering kennis met mensen die op hun eigen manier omgaan met deze nieuwe realiteit. Pijnlijk herkenbaar.

Kijk Social Distance op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Geraldine & De Vrouwen (Videoland)

Geraldine Kemper volgt in deze documentairereeks voor Videoland zes vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Daardoor leven deze vrouwen nu met een posttraumatische stressstoornis. In Kroatië proberen ze met elkaar hun trauma te verwerken.

Geraldine & De Vrouwen kijk je via de Videoland-app. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

5. Wind of Change (podcast)

Deze podcast is van eerder dit jaar, maar nog steeds de moeite waard. Je bent waarschijnlijk wel bekend met het nummer Wind of Change van de Duitse band The Scorpions. Een nummer dat prachtig hand in hand ging met het vallen van de Berlijnse Muur.

In deze podcast onderzoekt journalist Patrick Radden Keefe een bijzonder verhaal rond dit nummer. Hij heeft namelijk gehoord dat Wind of Change is geschreven door de CIA.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

