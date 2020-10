Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 44 (2020): Borat en Fei Fei.

Filmtips week 44 (2020): Borat en Fei Fei

1. Borat Subsequent Moviefilm (Prime Video)

Hoewel acteur Sacha Baron Cohen eerder had gezegd nooit meer zijn personage Borat te willen spelen, is er vijftien jaar na de originele film een vervolg: Borat Subsequent Moviefilm. Hierin vertrekt Borat samen met zijn dochter naar de Verenigde Staten. Daar blijkt iedereen zijn gezicht te herkennen, dus moet hij een nieuwe vermomming verzinnen. Onder andere als president Donald Trump, om zo dichtbij Mike Pence te komen.

2. The Queen’s Gambit (Netflix)

In deze korte serie volg je wees Beth Harmon, die de beste schaakspeler ter wereld wil worden terwijl ze de strijd aangaat met haar verslaving. Een bijzondere show, die er prachtig uitziet en een lekker tempo heeft. De serie heeft maar zes afleveringen, dus het is tevens geen enorme investering. Daarom extra de moeite waard om te proberen.

3. Vliegende Hollanders (NPO)

In deze nieuwe Nederlandse serie maak je kennis met Anthony Fokker en Albert Plesman, die aan de wieg staan van de burgerluchtvaart in het begin van de 20e eeuw. Het zijn twee mannen die enorm van elkaar verschillen, maar elkaar toch nodig hebben. Een sterke en spannende serie met overtuigend acteerwerk.

4. Over The Moon/Fei Fei en de Maan (Netflix)

De nieuwste animatiefilm van Netflix doet wat denken aan Disney, met catchy liedjes en een hartverwarmend verhaal. De film gaat over de jonge Fei Fei, die leert over een godin die op de maan woont. Iedereen om haar heen lijkt het geloof in deze godin te verliezen, maar Fei Fei niet. Die bouwt een raket en gaat op reis. Een fijne film voor de hele familie.

5. Gorillaz – Song Machine, Season One: Strange Timez (Spotify)

Het nieuwe album van de Gorillaz zit vol met toffe gasten. De muziek komt uit de webserie Song Machine, met singles en muziekvideo’s waarbij elk nummer (in verschillende genres) een eigen gast heeft. Op het album vind je daardoor onder andere Beck, St. Vincent, Elton John, 6lack en Joan As Police Woman. Heerlijk gevarieerd en toch herkenbaar als de Gorillaz.

Luister Song Machine, Season: Strange Times van Gorillaz op Spotify.

