Stream nu: Dune en The Office met vampiers

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 44 (2021): Dune en What We Do in the Shadows.

Filmtips week 44 (2021): Dune en What We Do in the Shadows

1. Dune (Google Play)

Op een zanderige planeet is spice te vinden. Spice kan gebruikt worden als drugs, maar ook als materiaal om enorme ruimteschepen mee te laten vliegen. Iedereen wil dat goedje natuurlijk in handen hebben. In deze film volg je Paul die naar de planeet gaat omdat zijn familie controle krijgt over de spice, maar hij krijgt al snel visioenen over een meisje daar.



Dune is eerder verfilmd, maar deze keer heeft regisseur Denis Villeneuve er echt wat bijzonders van gemaakt. De schaal, sfeer, effecten, muziek en cast: alles klopt.



De film is beschikbaar op streamingdienst HBO Max, die pas in 2022 in Nederland beschikbaar komt. Daarom kun je de film hier gewoon kopen en huren bij Google. Kopen kost 22,99 euro en huren 14,99 euro.

2. What We Do in the Shadows (Disney Plus)

De hilarische serie What We Do in the Shadows gaat over een groepje ouderwetse vampieren in de moderne wereld. De serie is gefilmd alsof er een documentaire wordt gemaakt, wat voor kijkers van The Office direct vertrouwd aanvoelt. De serie barst van de humor, met schrijfwerk van niemand minder dan Taika Waititi. De special effects zijn ook nog eens van verrassend hoge kwaliteit.

3. Hitman’s Wife’s Bodyguard (Google Play)

In de hilarische film The Hitman’s Bodyguard maakte je kennis met een bodyguard, gespeeld door Ryan Reynolds en zijn aartsrivaal gespeeld door Samuel L. Jackson, die samen moesten werken. In het vervolg moet de bodyguard weer zijn leven op het spel zetten voor deze schurk, want diens vrouw (Salma Hayek) sleurt hem mee. De film is nu te koop voor 8,99 euro bij Google en is op een later moment mogelijk ook te huur.

4. Army of Thieves (Netflix)

Heb je Army of the Dead gezien op Netflix? Eén van de meest opvallende personages uit die film was kluiskraker Dieter. Hij heeft nu zijn eigen film in de vorm van een prequel. Een mysterieuze vrouw schakelt Dieter in om drie kluizen te kraken die over Europa verspreid zijn. Denk minder zombies en meer Italian Job.

5. Inside Job (Netflix)

Complottheorieën zijn relevanter dan ooit, maar wat als ze allemaal waar waren? De nieuwe animatieserie Inside Job volgt het bedrijf Cognito, Inc. waar de president wordt vervangen met een robot, hagedismensen rondlopen, selfies zijn verzonnen om mensen in de gaten te houden en 5G mensen gek maakt.

