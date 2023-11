Kijk nu: Tweede seizoen Invincible op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 44 (2023): Ferry: de serie en Invincible.

Filmtips week 44 (2023): Ferry en Invincible

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Ferry: de serie (Netflix)

Na Undercover en Ferry: de film, is Frank Lammers terug in de rol van crimineel Ferry Bouwman voor Ferry: de serie. Deze speelt zich tussen de originele serie en de film af en vertelt over de startende zaken van Bouwman in de Brabantse onderwereld.

2. Invincible seizoen 2 (Prime Video)

In het eerste seizoen van de volwassen animatieserie Invincible leerde Mark wie zijn vader echt was. In dit tweede seizoen probeert de jonge superheld op zijn eigen manier de wereld beter te maken, maar misschien lijkt hij meer op zijn vader dan hij zou willen. Deze serie valt onder andere op door de sterrencast, met Steven Yuen, Gillian Jacobs, Sandra Oh, Seth Rogen, J.K. Simmons en meer.

3. Wortelboer en Van Rossem (NPO)

Nadat Emma Wortelboer en Maarten van Rossem een goede connectie bleken te hebben in De Slimste Mens, heeft het tweetal een eigen serie gekregen. Met een generatiekloof van ruim vijftig jaar, duiken Wortelboer en Van Rossem elke aflevering in een ander onderwerp.

Dat blijkt een succesformule, waarin je onder andere Van Rossem lachend met een Satisfyer op zijn neus in een Kruidvat ziet staan. Toptelevisie.

4. Special Ops: Lioness (SkyShowtime)

Taylor Sheridan (Yellowstone, 1883, 1923) heeft weer een nieuwe serie op SkyShowtime. Deze keer speelt Zoë Saldana de hoofdrol in Specials Ops: Lioness, waarin vrouwelijke agenten undercover gaan om dichtbij de familieleden van terroristen te komen. Met in deze serie ook Nicole Kidman en Morgan Freeman.

5. American Horror Story: Delicate (Disney Plus)

Op Disney Plus is alweer het twaalfde seizoen van American Horror Story te kijken. Met dit seizoen Kim Kardashian en Emma Roberts in de hoofdrollen, in een verhaal dat veel weg heeft van het bekende Rosemary’s Baby. Natuurlijk geeft American Horror Story er een hele eigen draai aan.

