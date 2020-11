Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 45 (2020): The Mandolorian en Ariana Grande.

Filmtips week 45 (2020): Baby Yoda en Bieber

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Mandalorian – seizoen 2 (Disney Plus)

De Baby Yoda Show is terug! Pardon, The Mandalorian is terug voor een tweede seizoen. Mando heeft een duidelijke missie: hij moet ‘The Child’ naar de jedi brengen, maar dat valt natuurlijk niet mee. Verwacht weer een heerlijk avontuur in de wereld van Star Wars, met dit seizoen waarschijnlijk meer herkenbare elementen uit de films.

Elke week is een nieuwe aflevering van The Mandalorian op Disney Plus te vinden. De app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

2. Truth Seekers (Prime Video)

Als Simon Pegg en Nick Frost samenwerken, weet je dat het grappig wordt. Na de films Shaun of the Dead, Hot Fuzz en The World’s End, is het nu tijd voor een serie: Truth Seekers. Deze keer draait het allemaal om paranormale verschijnselen, van spoken tot een enorm complot. Een leuke serie, waarin helaas wel de regie van Edgar Wright wordt gemist.

Vind Truth Seekers op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Prime Video in de Play Store (gratis)

3. Blood of Zeus (Netflix)

Van het team dat de uitstekende Castlevania-serie voor Netflix maakt, is nu Blood of Zeus te zien. Heron leeft als normale kerel tussen het volk, maar dan komt hij er achter dat hij een hele bijzondere vader heeft. Niemand minder dan Zeus. Het is Herons taak om de wereld te redden van een demonisch leger. Verwacht een hoop heerlijk geanimeerde actie vol godenkrachten en demonen.

Kijk Blood of Zeus op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Ariana Grande – Positions

Zangeres Ariana Grande timmert hard aan de weg. In 2018 en 2019 had ze al zeer succesvolle albums met Sweetener en Thank U Next, maar ook in het coronajaar 2020 gaat ze door. Het nieuwe album Positions is nu te beluisteren, met gastoptredens van Doja Cat, The Weeknd en Ty Dolla Sign en bovenal natuurlijk de zachte stem van Grande zelf.

Luister Positions van Ariana Grande op Spotify.

→Download Spotify in de Play Store (gratis)

5. Justin Bieber: Next Chapter

Zanger Justin Bieber geeft de camera’s toegang in zijn leven, terwijl hij door de coronacrisis niet meer kan optreden. In de documentaire op YouTube leer je meer over Biebers relatie met zijn vrouw, het maken van muziek en meer. Leuk als je fan bent van Bieber, maar ook als je gewoon eens nieuwsgierig bent over wie deze man is en hoe hij in het leven staat.

