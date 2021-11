Stream nu: Arcane is ook leuk als je League of Legends niet kent

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 45 (2021): Arcane en Ik Vertrek.

Filmtips week 45 (2021): Arcane en Ik Vertrek

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Arcane (Netflix)

League of Legends is de populairste game ter wereld, dus het is niet gek dat maker Riot Games dit merk wil uitbreiden naar andere media. Daarom kun je nu op Netflix kijken naar de animatieserie Arcane, waarin het verhaal van enkele helden uit de game wordt uitgelicht.

De serie volgt twee zusjes die samen opgroeien, maar uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan. Hoe is dat zo gekomen? Hoewel liefhebbers van de game een hoop zullen herkennen in de serie, hebben de makers hun best gedaan om de show ook toegankelijk te houden voor nieuwkomers. Die zien gewoon een bijzonder mooi geanimeerde en meeslepende serie.

Arcane wordt op een opvallende manier gepubliceerd. Wekelijks worden er namelijk in drie sessies drie afleveringen toegevoegd.

2. The Harder They Fall (Netflix)

Als je trek hebt in een vlotte, stijlvolle en spannende western, dan moet je absoluut The Harder They Fall in je lijst zetten. De film gaat over twee gangs die recht tegenover elkaar staan. Met een compleet zwarte cast vol toptalent, met onder andere Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King en LaKeith Stanfield.

3. Bonnie & Clyde (Videoland)

Dilan Yurdakul, die je wellicht kent van haar tijd in Goede Tijden, Slechte Tijden, kreeg van Videoland de kans om een nieuwe serie te maken. Het resultaat is Bonnie & Clyde, waarin Yurdakul zelf de hoofdrol speelt. Ze speelt Esra, die tijdens haar verlof op bezoek gaat bij haar Turkse familie. Dan besluit ze niet meer terug te gaan naar de gevangenis, maar op de vlucht te gaan met getaway driver Greg.

4. Gunpowder Milkshake (Prime Video)

De jonge Sam (Karen Gillan) wordt achtergelaten door haar moeder (Lena Headey) en groeit op als een huurmoordenaar. Ze schiet een man neer, die alleen maar geld nodig had om zijn ontvoerde dochtertje te redden. Sam moet vervolgens alles op alles zetten om dat dochtertje te vinden en veilig te houden. Gelukkig krijgt ze hulp van enkele ‘bibliothecaressen’ die vroeger met haar moeder werkten. Een heerlijke actiefilm vol bad-ass vrouwen.

5. Ik Vertrek (NPO)

Eindelijk zijn er weer nieuwe afleveringen van het heerlijke programma Ik Vertrek te zien. In totaal kunnen we de komende weken zes nieuwe avonturen verwachten. Dat start direct goed met een stel dat in Duitsland een verlaten treinstation koopt, waar de paddenstoelen uit groeien en het hout is aangevreten.

