Kijk nu: Nederlandse FBoys in Buckingham Palace en meer tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 45 (2022): The Crown en FBoy Island Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 45 (2022): The Crown en FBoy Island Nederland

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Crown seizoen 5 (Netflix)

Lepel de bonen maar op je toast, want je kunt weer genieten van een nieuw seizoen The Crown op Netflix. Deze serie vertelt over het leven van de recent overleden Queen Elizabeth II, op een gedramatiseerde, fictieve en bovenal zeer boeiende manier. Dit seizoen volgt onder andere de scheiding tussen prinses Diana en prins Charles en het overlijden van de geliefde prinses.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.650.753 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Don’t Worry Darling (HBO Max)

Fans van Harry Styles kunnen er op los streamen deze week. Niet alleen staat The Policeman op Amazon Prime Video, over een politieman die in de jaren vijftig verliefd wordt op een andere man, maar je kijkt nu ook naar Don’t Worry Darling op HBO Max.



Ook deze film speelt zich af in de jaren vijftig en gaat over een huisvrouw (Florence Pugh) die met haar echtgenoot (Harry Styles) in een utopische gemeenschap woont, maar die idyllische plek zit vol geheimen.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 7,2 (469.922 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. FBoy Island Nederland (HBO Max)

Drie dames gaan op een eiland daten met zestien mannen. De helft van die potentiële partners is een Fboy, die er alleen maar voor het geld zijn. De overige acht kerels zijn er voor de liefde. Het is aan de dames om de juiste keuzes te maken. Je kunt nu naar de eerste vier afleveringen kijken. Volgende week maandag staan er weer vier afleveringen voor je klaar.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 7,2 (469.922 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Rogue Heroes (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu ook naar Rogue Heroes, de nieuwe serie van de makers van Peaky Blinders. Deze serie gaat over een groepje Britse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de SAS vormde: Special Air Service. Met onder andere Connor Swindells (Sex Education) en Alfie Allen (Game of Thrones).

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 7,2 (469.922 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Special Forces VIPS seizoen 2 (Videoland)

Van Special Forces tijdens de Tweede Wereldoorlog tot Special Forces in ons kikkerlandje. Je kijkt nu op Videoland naar een nieuw seizoen Special Forces VIPS. Tien BN’ers doen mee met de training van de Special Forces. Met dit seizoen onder andere Kaj Gorgels, Ferry Doedens, Donny Roelvink en Marianne Timmer. Elke maandag kun je een nieuwe aflevering kijken.

Videoland RTL Nederland B.V. 4,2 (12.353 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Glass Onion: A Knives Out Mystery