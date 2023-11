Kijk nu: David Fincher’s The Killer op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 45 (2023): Ferry: de serie en Invincible.

Filmtips week 45 (2023): Ferry en Invincible

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Killer (Netflix)

Op Netflix kijk je nu naar de nieuwste film van David Fincher (Fight Club, Se7en, Mindhunter). Hierin volg je een huurmoordenaar (Michael Fassbender), die een meester is in vermommingen en zijn doelwitten uitschakelen. Nadat het toch een keer flink fout gaat, moet de moordenaar op de vlucht en heeft hij het op zijn opdrachtgevers gemunt.

2. What We Do in the Shadows seizoen 5 (Disney Plus)

Het vijfde seizoen van de hilarische serie What We Do in the Shadows staat eindelijk op Disney Plus. Hierin wordt een groepje vampiers uit Staten Island gevolgd door een documentairecrew.

Aan het eind van het vorige seizoen leek het er op dat Guillermo een langgekoesterde wens tot vervulling liet gaan: zelf een vampier worden. Dat blijkt echter niet zo makkelijk als gedacht.

3. Frasier (SkyShowtime)

De mopperende radiopsycholoog Frasier Crane is terug. Na de oude sitcom Cheers kreeg dit personage een eigen, succesvolle serie onder de naam Frasier. Daar kwam in 2014 een einde aan, maar nu is acteur Kelsey Grammer terug in een nieuwe serie met dezelfde naam.

Hierin vertrekt Frasier Crane naar Boston om dichter bij zijn zoon te zijn en les te geven op Harvard. De nieuwe serie mist de oude charme, maar is voor liefhebbers van sitcoms alsnog de moeite meer dan waard.

4. Pluto (Netflix)

In de toekomst leven robots tussen de mensen en zijn ze soms zelfs niet van elkaar te onderscheiden. Robots hebben hun eigen rechten en kunnen gezinnen vormen, maar moeten zich wel houden aan één regel: ze kunnen mensen geen pijn doen.

In deze anime volgt je detective Gesicht die een groots moordmysterie oplost over vermoordde robots en mensen.

5. De Augurkenkoning (Videoland/NLZiet)

Het is Succession, maar dan wat kleiner, lokaler en zuurder. Oos Kesbeke heeft een enorm imperium opgebouwd rond Amsterdamse tafelzuren, maar nu wordt het tijd om zijn bedrijf over te dragen aan zijn zoons Camiel en Silvian. Maar is Oos wel echt klaar om afscheid te nemen?

