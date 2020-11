Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 46 (2020): SpongeBob en The Walking Dead.

1. SpongeBob: Schiet te hulp (Netflix)

De altijd vrolijke tekenfilmspons SpongeBob is terug in een nieuwe 3d-film. In ‘Schiet te hulp’ wordt Gerrit de slak ontvoert en is het aan SpongeBob en Patrick (met de hulp van Keanu Reeves?) om het beestje weer terug te vinden. In de film ontdek je onder andere hoe SpongeBob en Gerrit elkaar hebben ontmoet.

Kijk SpongeBob: Schiet te hulp op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Kylie Minogue – Disco

Kylie Minogue is terug, en hoe! De Australische zangeres gaat in haar album Disco volledig voor (hoe kan het ook anders) disco. Dat betekent een super vrolijk en dansbaar album vol met heerlijke liedjes. Verwacht je vernieuwende deuntjes en een nieuw geluid, dan moet je hier niet zijn. Maar zoek je puur plezier verpakt in zestien nummers? Zet dan Disco aan!

Luister Disco van Kylie Minogue op Spotify.

3. Klikbeet

Klikbeet is terug met een nieuw seizoen. Het is één van de grappigste satirische programma’s op de televisie. Een groep komieken steekt de draak met allerlei actuele populaire cultuur, nieuws en andere dingen. De stukjes worden aan elkaar geregen met neppe appjes tussen de komieken en allerlei bekende namen uit het nieuws.

Klikbeet kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

4. The Walking Dead: World Beyond (Amazon Prime Video)

Voorlopig zijn we nog niet af van de ondoden in The Walking Dead. Volgend jaar start het laatste seizoen van de originele serie, maar daar blijft het niet bij. Na Fear the Walking Dead, is er nu ook The Walking Dead: World Beyond.

Deze show kijkt naar de wereld na de zombie-apocalypse, met vier tieners in de hoofdrol. De serie krijgt veel gemixte kritieken, maar laten we wel wezen: als fan van The Walking Dead ga je dit toch wel kijken. Elke week staat er een nieuwe aflevering op Prime Video.

Vind The Walking Dead: World Beyond op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

5. Lassie (Play Films)

Ken je Lassie nog? Die hond die hulp ging zoeken zodra Timmy in de put viel, en sindsdien talloze andere avonturen heeft beleefd? Nu is het tijd voor een nieuwe generatie om met deze hond op te groeien. Dat kan met de Duitse film Lassie, die ook in het Nederlands is nagesynchroniseerd.

In de film mag de hond van de nieuwe huisbaas niet blijven. Daarom zoekt de familie een andere oplossing. Maar als Lassie ontsnapt, moeten ze alles op alles zetten om hun geliefde hond weer terug te vinden.

Lassie check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 8,99 euro en is op een later moment ook te huur.

