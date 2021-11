Stream nu: Shang-Chi en andere Marvel-films in IMAX-beeldverhouding

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 46 (2021): Shang-Chi en Bed & Breakfast.

Filmtips week 46 (2021): Shang-Chi en Bed & Breakfast

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Disney Plus)

Op Disney Plus zijn een stapel Marvel-films nu in IMAX-verhouding te kijken. Dat betekent dat er aan de onder- en bovenkant meer te zien is. Hierdoor heb je dus minder grote zwarte balken op je scherm. Dat kun je direct testen met de nieuwe film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Je volgt in de film Shang-Chi, die in Amerika met zijn beste vriendin auto’s parkeert. Totdat hij plots wordt aangevallen in de bus. Dan blijkt dat Shang-Chi een flink potje kan vechten. Hij probeert zijn verleden al een tijdje te negeren, maar dat gaat niet meer. Hij moet naar China om zijn vader te confronteren: een man met tien ringen die hem onmogelijk veel macht geven.

Als je geen abonnement op Disney Plus hebt, kun je de film elders kopen of huren.

2. Red Notice (Netflix)

Red Notice is de allerduurste Netflix-film ooit gemaakt. Dat is grotendeels te danken aan de cast, met Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Ryan Reynolds en Gal Gadot. Met deze cast weet je wat je te wachten staat: veel actie en veel humor. De film moet het naast de bekende koppen vooral van de uitbundige actiescènes hebben, maar heeft verder helaas niet veel om handen. Ondanks het hoge budget is dit geen must watch, maar wel leuk voor een avondje simpel vermaak.

3. Dopesick (Disney Plus)

Gebaseerd op echte gebeurtenissen, leer je in de serie Dopesick over de start van de opioïdencrisis in de Verenigde Staten. Een pijnstiller wordt op de markt gezet, met het idee dat men er nauwelijks verslaafd aan kan raken. In de praktijk bleek dat anders uit te vallen. Geniet ook van een sterkte cast, met onder andere Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter en Rosario Dawson.

4. Luizenmoeder – De Film (Google)

Na het succes van de serie, kun je nu ook kijken naar de film van Luizenmoeder. In de film vertrek de schooldirecteur en moet juf Ank de boel draaiende houden. En dat tijdens de coronacrisis. De film is bij Google te koop voor 8,99 euro en is op een later moment mogelijk ook te huur.

5. Bed & Breakfast (NPO)

Bed & Breakfast is terug voor een nieuw seizoen. In dit heerlijk kneuterige programma, testen Bed & Breakfast-eigenaren de locaties van de andere kandidaten. Dat betekent een uitje, slapen en een ontbijtje. Altijd gezellig, totdat de deur dicht gaat en er over elk klein detail wordt gemopperd. Zijn er wel genoeg haakjes voor de jassen? Is er een tafeltje voor de koffer?

Trailer van de week: Spider-Man: No Way Home