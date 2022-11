Kijk nu: Nieuwe serie van makers Dark en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 46 (2022): 1899 en Disenchanted.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 46 (2022): 1899 en Disenchanted

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. 1899 (Netflix)

De makers van Netflix-hit Dark zijn terug met een minstens zo mysterieuze serie. In 1899 volg je een schip vol emigranten die van Europa naar de Verenigde Staten vaart. Onderweg stuiten deze dromers op een spookschip en gebeuren er vreemde dingen. De cast is uit heel Europa geplukt, dus verwacht deze keer een hoop verschillende talen te horen.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.650.753 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Judas seizoen 2 (Videoland)

Op Videoland kijk je nu naar het tweede seizoen van de Nederlandse serie Judas. Deze serie gaat over Astrid Holleeder, de zus van crimineel Willem Holleeder. Na het eerste seizoen zit Willem dankzij Astrid in de gevangenis, maar nog steeds is ze haar leven niet zeker.

Videoland RTL Nederland B.V. 4,2 (12.353 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Disenchanted (Disney Plus)

Disney-film Enchanted uit 2007 ging over een tekenfilmprinses die in de echte wereld terecht kwam waar alles niet zo magisch bleek. Nu kun je eindelijk naar het vervolg kijken. In Disenchanted is actrice Amy Adams terug als prinses Giselle, die met haar grote liefde van New York naar een dorp verhuist om daar weer wat magie terug te vinden. Natuurlijk gaat dat helemaal mis.

Disney+ Disney 8 (2.303.927 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Wonder (Netflix)

Florence Pugh speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-film The Wonder. Ze speelt een zuster die wordt uitgenodigd om een meisje te bestuderen die al maanden niets heeft gegeten en toch nog steeds gezond is. Gebeurt hier echt een wonder, of is er wat anders aan de hand?

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.650.753 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Limitless: With Chris Hemsworth (Disney Plus)

Chris Hemsworth ken je als de extreem gespierde held Thor in de verschillende Marvel-films. Je ziet direct: die man is gezond. Toch merkt de acteur dat hij ouder wordt. In deze docureeks zoekt Hemsworth zijn grenzen op in verschillende testen om te leren over hoe je langer en gezonder kunt leven.

Disney+ Disney 8 (2.303.927 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: John Wick: Chapter 4