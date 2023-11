Kijk nu: The Crown en Scott Pilgrim op Netflix en nog 3 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 46 (2023): The Crown en Scott Pilgrim Takes Off.

Filmtips week 46 (2023): The Crown en Scott Pilgrim

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Crown seizoen 6 deel 1 (Netflix)

De eerste helft van het laatste seizoen van The Crown staat nu op Netflix. Dit seizoen schuurt dicht tegen de huidige tijd aan, met onder andere de beginnende relatie tussen prins William en Kate Middleton. Maar voordat het zover is, moet de serie uiteraard aandacht besteden aan het overlijden van prinses Diana en de nasleep daarvan.

2. Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

De complete cast van de film Scott Pilgrim Against the World is terug voor een hervertelling van het verhaal in de tekenstijl van de originele strip. Dit verhaal gaat over muzikant Scott Pilgrim die een relatie aangaat met Ramona Flowers, maar eerst haar kwaadaardige exen moet verslaan. De schrijver achter de originele strips zit ook achter het script van deze serie, dus dat zit helemaal goed.

3. Santos (NPO)

Een verrassing van Nederlandse bodem is de serie Santos. Je volgt hierin een jong stel in Rotterdam. Yola is een jurist, wiens moeder het hoofd is van een criminele organisatie. Glenn is net uit de gevangenis en probeert zijn leven te verbeteren, maar zijn oude leven blijft hem achtervolgen. Kunnen ze op het rechte pad blijven of niet?

4. Blue Beetle (HBO Max)

Er zijn zoveel films en series met superhelden, dat je deze DC-film mogelijk helemaal hebt gemist. In Blue Beetle volg je de jonge Jaime Reyes, die wordt gekozen als gastheer van een buitenaardse relikwie in de vorm van een Scarabee. Daardoor krijgt hij een blauw pantser en superkrachten.

5. Spoiler Alert (SkyShowtime)

Jim Parsons (The Big Bang Theory) speelt de hoofdrol in dit romantische, waargebeurde verhaal over de liefde tussen schrijver Michael Ausiello en fotograaf Kit Cowen. Van hun ontmoeting, tot Cowen komt te overlijden. Dat is een bewuste spoiler van de makers, want het boek waar de film op gebaseerd is heet “Spoiler Alert: The Hero Dies At The End”.

