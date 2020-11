Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 47 (2020): The Crown en The Lighthouse.

Filmtips week 47 (2020): The Crown en The Lighthouse

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Crown seizoen 4 (Netflix)

De meest indrukwekkende serie van Netflix (en mogelijk zelfs alle andere streamingdiensten) is terug. Het vierde seizoen van The Crown is weer onverminderd indrukwekkend, met ongekende productiewaarden en waanzinnige acteurs. Dit seizoen krijgt Queen Elizsabeth II te maken met twee totaal verschillende vrouwen: Margaret Thatcher en prinses Diana. Check ook de recap van het vorige seizoen door Prinses Beatrix (Sanne Wallis de Vries).

Kijk The Crown op Netflix.

2. The Lighthouse (Prime Video)

Op Prime Video worden regelmatig redelijk recente films toegevoegd, waaronder nu The Lighthouse. Dit is een wat vreemde zwart-wit film, die erg de moeite waard is als je het een kans geeft. Geregisseerd en mede geschreven door Robert Eggers (The Witch), gaat de film over twee mannen die een afgelegen vuurtoren bemannen en daar hun best doen om hun verstand te bewaren. Hoe verder de film gaat, hoe vreemder het wordt.

Vind The Lighthouse op Prime Video van Amazon.

3. Duncan Laurence – Small Town Boy (Spotify)

Duncan Laurence ken je natuurlijk als de jongen die vorig jaar namens Nederland het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen met het catchy liedje Arcade. Sindsdien zijn er verschillende singles van de artiest uitgekomen, maar nu kun je eindelijk naar zijn eerste volledige album luisteren. Daarin schuwt hij niet om wat duistere kanten op te zoeken. Onder andere met liedjes over problemen in zijn verleden.

Luister Small Town Boy van Duncan Laurence op Spotify.

4. Jingle Jangle: A Christmas Journey (Netflix)

December komt steeds dichterbij, dus het is echt hoog tijd om kerstfilms te kijken. Dat kan onder andere door de nieuwe Netflix-film Jingle Jangle aan te zetten. Deze familiefilm gaat over een speelgoedmaker (Forest Whitaker), wiens leerling alles van hem heeft afgepakt. De kleindochter van de speelgoedmaker ontdekt dat er nog een heel bijzonder stuk speelgoed op zolder staat en daarmee kan alles worden gered.

Kijk Jingle Jangle: A Christmas Journey op Netflix.

5. Gameplay (podcast)

Er zijn een hoop podcasts over games te luisteren, maar de nieuwe podcast Gameplay is een echte aanrader als je meer wil weten over de game-industrie. James Parkinson neemt je als luisteraar elke week mee naar een onderwerp uit de game-industrie, zoals gamecontrollers, identiteit en game-avatars en de gevreesde ‘Red Ring of Death’ van de Xbox 360.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link.

