Stream nu: Ferry Bouman is terug in Undercover

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 47 (2021): Undercover en Fast & Furious 9.

Filmtips week 47 (2021): Undercover en Fast & Furious 9

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Undercover seizoen 3 (Netflix)

Ferry Bouman is terug. Hij was eens de koning van de xtc, maar nu hij uit de gevangenis mag moet hij een denigrerend bijbaantje nemen. Dan neemt zijn leven een hele nieuwe wending, als Bob (de man waardoor hij in de gevangenis is beland) op zijn stoep staat en hem om hulp vraagt. Je kunt weer elke week een nieuwe aflevering kijken.

2. Fast & Furious 9 (Google TV)

In de reeks Fast & Furious duiken er constant verloren familieleden op. In dit negende deel blijkt dat Dom (Vin Diesel) een broer heeft (John Cena). Na een traumatisch verleden zijn ze elk hun eigen kant op gegaan. Dom’s broer zit achter een wapen aan waarmee hij alle wapensystemen ter wereld kan overnemen. Dat mag natuurlijk niet.

Verwacht weer een hoop heerlijk domme actie met auto’s en hartverwarmende momenten over familie. En is dit nou eindelijk het moment dat Fast & Furious de ruimte in gaat? De film is via Google te koop voor 13,99 euro en te huur voor 3,99 euro.

3. Riverdale seizoen 6 (Netflix)

Wat is er in vredesnaam aan de hand in Riverdale? Het nieuwe seizoen, met elke week een nieuwe aflevering, start op schokkende wijze. In plaats van Riverdale, vindt het verhaal zich nu plaats in Rivervale. Daar waar dingen allemaal net niet lijken te kloppen, met een dikke knipoog naar de horrorfilm Midsommar. Verwacht dit seizoen onder andere de terugkeer van Sabrina, die komt buurten nadat haar serie The Chilling Adventures of Sabrina is gestopt.

4. The Wheel of Time (Prime Video)

Het zou de nieuwe Game of Thrones worden, maar de verfilming van de populaire The Wheel of Time-boeken haalt de kwaliteit van de beroemde HBO-serie helaas niet. In deze fantasyserie speelt Rosamund Pike de sterke tovenares Moiraine, die op zoek gaat naar een jong persoon die de nieuwe ‘Dragon’ zou zijn, een figuur die de wereld kan redden van het kwaad. Voor de lezers van de boeken een must watch.

5. Tick, Tick… Boom! (Netflix)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton) heeft zijn eerste film geregisseerd en daar mag hij extreem trots op zijn. Deze musical is gebaseerd op een theaterstuk met dezelfde naam, over musicalmaker Jonathan Larson (gespeeld door Andrew Garfield) in de periode voordat hij de extreem succesvolle musical Rent maakte. Het resultaat is een heerlijke film over het creatieve proces.

Trailer van de week: Encounter