Kijk nu: The Real Housewives of Amsterdam en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 47 (2022): Wednesday en The Real Housewives of Amsterdam.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 47 (2022): The Real Housewives of Amsterdam

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Good Night Oppy (Amazon Prime Video)

Op Prime Video kijk je nu naar Good Night Oppy, over Mars-rover Opportunity die vijftien jaar over de rode planeet heeft gereden. Dat is veel langer dan de makers ooit hadden voorzien. De emotionele documentaire laat zien hoe mensen een band kunnen vormen met zo’n robot.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,2 (3.614.644 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Wednesday (Netflix)

Ken je de Addams Family nog? Een griezelig gezin met onder andere een losse hand en een neef die volledig uit haar bestaat. In deze nieuwe Netflix-serie heeft dochter Wednesday de hoofdrol. Je volgt hoe deze duistere meid op school probeert mee te komen, terwijl ze ondertussen een mysterie en moordpartij oplost.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.678.028 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Real Housewives of Amsterdam (Videoland)

Na vele internationale versies van The Real Housewives is het nu eindelijk tijd voor een Nederlandse editie. Bij Videoland kijkt je vanaf deze week naar The Real Housewives of Amsterdam, waarin je zeven dames uit de high society van onze hoofdstad volgt. Je ziet hoe ze leven en werken, inclusief een hoop drama natuurlijk.

Videoland RTL Nederland B.V. 4,2 (12.364 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Om je alvast voor te bereiden op de kerstdagen en de volgende The Guardians of the Galaxy-film, kun je op Disney Plus een Holiday Special met je favoriete disfunctionele superheldenfamilie kijken. De groep probeert Star-Lord op te vrolijken met een kerstfeest op aarde. En dan kan Kevin Bacon natuurlijk niet ontbreken.

Disney+ Disney 8 (2.347.897 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (Disney Plus)

Via Disney Plus was de afgelopen week live een concert uit de Farewell-tour van Elton John te zien. Dit hele concert is nu terug te kijken. Ruim twee uur lang speelt de zanger zijn grootste hits en er duiken uiteraard wat gasten op, zoals Dua Lipa en Kiki Dee.

Disney+ Disney 8 (2.347.897 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Kaleidoscope