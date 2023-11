Kijk nu: Squid Game is terug en nog 5 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 47 (2023): Squid Game: The Challenge en Doctor Who.

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Doctor Who (Disney Plus)

Doctor Who is terug en hoe: de langslopende sciencefictionserie ter wereld vindt een nieuw thuis op Disney Plus. Daardoor zijn we niet meer afhankelijk van de BBC voor het kijken van nieuwe afleveringen.

Dat wordt vanaf zaterdag 25 november gevierd met drie weken lang specials. David Tennant is tijdelijk weer terug als The Doctor, waarna Ncuti Gatwa van Sex Education de hoofdrol overneemt.

2. Squid Game: The Challenge (Netflix)

Helaas, dit is niet het tweede seizoen van de populaire serie Squid Game. Dit is een losstaande realityshow, waarin normale mensen uitdagingen doen die zo uit de serie zijn geplukt.

Een groot verschil met de serie is natuurlijk dat de deelnemers niet dood gaan zodra ze een fout maken. Wel worden er intense psychologische spelletjes gespeeld. Squid Game: The Challenge is beter dan je zou denken.

3. A Murder at the End of the World (Disney Plus)

De jonge Darby Hart (Emma Corrin) wordt ook wel een ‘gen-z Sherlock’ genoemd, want ze is bijzonder goed in het oplossen van true crime. Samen met andere interessante persoonlijkheden wordt Darby uitgenodigd door techmiljonair Andy (Clive Owen), voor een bijeenkomst in een zeer afgelegen plek.

Als daar iemand wordt vermoord, is het aan Darby om haarzelf te bewijzen. De serie komt van Britt Marling en Zal Batmanglij, die eerder samen de te vroeg geannuleerde Netflix-serie The OA hebben gemaakt.

4. Leo (Netflix)

Hagedis Leo zit al zijn hele leven gevangen in een klein terrarium, in het lokaal van een basisschool in Florida. Zodra hij leert nog maar een jaar te leven hebben, besluit Leo te ontsnappen. In de buitenwereld komt de hagedis niet ver, als hij merkt dat de kinderen van school geholpen moeten worden met hun problemen.

5. Fargo seizoen 5 (Videoland)

In de serie Fargo wordt elk seizoen een nieuw verhaal verteld, met voornamelijk nieuwe personages. Toch is de sfeer direct herkenbaar uit de originele film Fargo en andere films van de Coen Brothers.

Dit nieuwe vijfde seizoen speelt zich af in 2019, en gaat over huisvrouw Dot (Juno Temple) en sheriff Roy Tillman (Jon Hamm) die naar haar op zoek is. Met onder andere ook Joe Keery en Jennifer Jason Leigh.

6. Fellow Travellers (SkyShowtime)

Hawkins Fuller (Matt Bomer) en Timothy Laughlin (Jonathan Bailey) ontmoeten elkaar in Washington D.C., 1950. Liefde tussen mannen gebeurde toen allemaal in het geheim, maar dat kan dit tweetal niet stoppen.

Je volgt hun liefdesverhaal in een turbulente geschiedenis, waarin onder andere de protesten tegen de Vietnam-oorlog, de tijd van disco en die van de aids-epidemie langskomen.

Trailer van de week: Percy Jackson and The Olympians