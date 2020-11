Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 48 (2020): In Real Life en We Are The Champions.

Filmtips week 48 (2020): In Real Life en We Are The Champions

1. In Real Life (NPO)

In deze rubriek hebben we het regelmatig over Terrace House gehad, de heerlijke Japanse realityserie waarin jongeren met elkaar in een huis leven. KRO-NCRV heeft dit concept gekopieerd, met een groepje Hollandse millennials.

Het resultaat is vergelijkbaar plezant als Terrace House: een laag tempo, geen druk om te presteren voor de kijkers omdat er niemand naar huis moet en veel open gesprekken. Met in In Real Life onder andere gesprekken over in therapie gaan, politiegeweld, kinderwensen, vegetarisch zijn en natuurlijk, hoe kan het ook anders, het coronavirus.

Fotograaf: Stijn Ghijsen

In Real Life kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

2. We Are The Champions (Netflix)

Wereldwijd worden er nogal wat kampioenschappen gehouden. Deze nieuwe documentaireserie van Netflix neemt een kijkje naar enkele bijzondere edities. Bijvoorbeeld het achter een rollende kaas aan rennen of de heetste pepers eten. De afleveringen bieden een blik naar de kampioenschappen zelf, maar laten je vooral meeleven met de personen die een belangrijke rol hebben tijdens deze wedstrijden. Mooi gefilmd en lekker vlot gemonteerd.

Kijk We Are The Champions op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. The Princess Switch: Switched Again (Netlix)

In de zoetsappige film The Princess Switch wisselen twee vrouwen, een bakker en een prinses, die wel erg op elkaar lijken, van plek. Nu is het tijd om weer te ruilen. Maar het wordt een stukje meer complex als er een derde look-a-like op het toneel verschijnt. Het is geen diepgaande film, maar lekker voor een avondje op de bank wegzwijmelen.

Kijk The Princess Switch 2: Switched Again op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Linde Schöne – Nog Heel Even (Spotify)

Zangeres Linde Schöne is een tijdje relatief stil geweest, maar nu is ze helemaal terug. Ze sluit een ingewikkelde periode af, waarin het uit is gegaan met haar relatie die tevens haar vaste producer was. Met dit toffe album verwerkt Schöne haar gevoelens, maar moet de luisteraar ook gewoon lekker aan het dansen gezet worden. De overgangen tussen stijlen zijn wat vreemd tussen de nummers, maar het is duidelijk dat Schöne barst van het talent.

Luister Nog Heel Even van Linde Schöne op Spotify.

5. Aangenaam (podcast)

Waar komen voornamen nou eigenlijk vandaan? Dat leer je in de NPO Radio 1-podcast Aangenaam, dat begonnen is aan een tweede seizoen. In deze show staat elke aflevering een naam centraal. Doorsnee namen zoals Ruud, Anne en Herman, maar ook minder reguliere namen zoals Uif en Renny. Wat zeggen deze namen eigenlijk over de persoon? Het resultaat is een fijne podcast vol verhalen.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

