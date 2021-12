Stream nu: Hawkeye op Disney Plus is een schot in de roos

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 48 (2021): Hawkeye en The Beatles: Get Back.

Filmtips week 48 (2021): Hawkeye en The Beatles: Get Back

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Hawkeye (Disney Plus)

Hawkeye is de saaiste Avenger. Terwijl de andere helden in het team superkrachten of toffe technologie hebben, kan Hawkeye alleen heel erg goed pijl en boog schieten. Toch heeft hij nu een eigen serie.

Gelukkig maar, want de serie Hawkeye blijkt een schot in de roos. In deze show maak je kennis met Kate Bishop, die op jonge leeftijd geïnspireerd raakt door de bekende boogschutter en daarom zelf gaat trainen. De Avenger en Kate komen elkaar al snel tegen en moeten strijden tegen de schurken in New York, terwijl Hawkeye zijn best doet om weer op tijd bij zijn familie te zijn voor kerst. Dat doet erg veel denken aan de film Die Hard en dat is een groot compliment.

2. The Beatles: Get Back (Disney Plus)

Peter Jackson ken je waarschijnlijk vooral als de regisseur van de The Lord of the Rings-films. Op Disney Plus kun je nu zijn nieuwste werk bekijken: een driedelige documentaire vol nieuw beeldmateriaal van The Beatles. Dat is voor iedereen die houdt van de muziek van deze band meer dan de moeite waard. Je ziet hoe de grote hits ontstaan en maakt het laatste liveconcert mee. Aan het eind voelt het bijna alsof je er zelf bij was.

3. Prince Charming seizoen 2 (Videoland)

In Prince Charming zoekt de prins op het witte paard naar zijn droomman om zijn leven mee te delen. De 28-jarige Chris mag dit tweede seizoen met twaalf verschillende mannen op date, om zien of er een klik is. Deze mannen verblijven ondertussen allemaal in hetzelfde huis, waar er al snel de nodige drama ontstaat.

4. Een Jongen Genaamd Kerstmis (Netflix)

De eerste sneeuw is al gevallen in het land, dus dat kan maar één ding betekenen: kerst komt eraan. En als je denkt aan kerst, denk je natuurlijk aan kerstfilms. Met je kinderen kijk je nu naar de film Een Jongen Genaamd Kerstmis, over de jonge Nikolas die met een pratende muis en een rendier op zoek gaat naar het dorp van de elfen.

5. Jonas Brothers Family Roast (Netflix)

Voor Netflix laten de Jonas Brothers zichzelf roasten door familie, vrienden en andere komieken. Er wordt geen spaander heel gelaten als het gaat om hun solocarrières, muziek en haarstijlen.

Trailer van de week: The Marvelous Mrs. Maisel seizoen 4