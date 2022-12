Kijk nu: Cultfilm Willow heeft eindelijk een vervolg en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 48 (2022): Willow en Troll.

Filmtips week 48 (2022): Willow en Troll.

1. Willow (Disney Plus)

Cultfilm Willow uit 1988 heeft eindelijk een vervolg gekregen in de vorm van een Disney Plus-serie. Warwick Davis keert terug als de kleine tovenaar Willow. Hij is de leider van een groepje helden dat op pad gaat om de tweelingbroer van een prinses te redden.

Nu House of the Dragon en The Rings of Power zijn afgelopen, moet je hier zijn voor je wekelijkse dosis fantasy. Ook de originele film staat op Disney Plus.

2. Troll (Netflix)

Op sociale media kom je vaak trollen tegen, maar in Noorwegen zijn ze een stukje groter. In ieder geval in de nieuwe film Troll. Een enorme trol die verstopt zat in een berg ontwaakt en wil nu niets liever dan alles op zijn pad vernietigen. Tot overmaat van ramp trekt de trol naar Oslo en daar moet een klein groepje helden iets tegen doen.

3. We’re Here seizoen 3 (HBO Max)

Drie drag queens (bekend van RuPaul’s Drag Race) gaan in deze realityserie in elke aflevering naar een nieuw klein Amerikaans stadje om een drag show te houden. Bob the Drag Queen, Shangela en Eureka nemen daarbij elk iemand onder hun hoede die voor het eerst in drag gaat en mee zal optreden.

Deze mensen hebben stuk voor stuk een bijzonder verhaal te vertellen waarom dit optreden veel voor hen betekent. Dit is een serie met een lach, maar bovenal ook een traan.

4. Sr. (Netflix)

Door alle Marvel-films is iedereen bekend met acteur Robert Downey Jr., maar weinig mensen kennen zijn vader Robert Downey Sr. Deze documentaire moet daar verandering in brengen, want die gaat over de films die Sr. heeft gemaakt en wat voor familieman hij was.

5. Bestseller Boy (NPO)

De jonge Amsterdammer Momo Zebbi schrijft een roman en heeft daarmee groot succes, maar ondertussen verliest hij wel zijn familie, vrienden en grote liefde. Nu staat hij er alleen voor en reist hij naar Marokko om inspiratie op te doen voor zijn tweede boek.

Trailer van de week: The Super Mario Bros. Movie