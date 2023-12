Kijk nu: Kerst met Eddie Murphy, Dickpics en nog 3 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 48 (2023): Reservation Dogs en Bottoms.

Filmtips week 48 (2023): Reservation Dogs en Bottoms

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Reservation Dogs seizoen 3 (Disney Plus)

We hebben er weer lang op moeten wachten, maar het volledige derde seizoen van Reservation Dogs staat eindelijk op Disney Plus. In deze unieke, komische serie volg je een groepje jongeren op een reservaat in Oklahoma, dat genoeg geld bij elkaar probeert te sprokkelen om te vertrekken. Helaas is dit het allerlaatste seizoen, dus geniet er nog maar even goed van.

2. Bottoms (Prime Video)

PJ en Josie zijn niet populair op school, en hebben ook al geen succes in de liefde. Ze besluiten een meidenvechtclub op te richten om zo hopelijk dichtbij de cheerleaders te komen waar ze een crush op hebben. Bottoms is een grappige en verrassend bloederige film.

3. Dickpics: de keiharde wetenschap (NPO)

De smartphone wordt ook gebruikt om dickpics te maken en via sociale media te versturen, helaas te vaak naar mensen die daar totaal niet op zitten te wachten. Waarom gebeurt dat? En wat moet je doen als je een ongewenste dickpic krijgt? Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh gaan op onderzoek uit.

4. Candy Cane Lane (Prime Video)

Je kunt op de streamingdiensten niet meer om de kerstfilms heen. Prime Video probeert het met een nieuwe film, waarin Eddie Murphy alles op alles zet om de wedstrijd voor beste kerstversiering te winnen. Daarvoor sluit hij een pact met een elf, met onverwachte, magische gevolgen.

5. Spider-Man: Across the Spider-verse (Netflix)

In de waanzinnig leuke animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse maakte Miles Morales kennis met enkele Spider-Men uit andere universa. In het vervolg moet Miles die universa en nog vele anderen redden van het kwaad. Dat betekent dat je talloze andere Spider-Men gaat ontmoeten.

