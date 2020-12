Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 49 (2020): Miley Cyrus en Temptation Island.

Filmtips week 49 (2020): Miley Cyrus en Temptation Island

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit.

1. Miley Cyrus – Plastic Hearts (Spotify)

Miley Cyrus kreeg de afgelopen periode veel lof op sociale media door filmpjes van live uitvoeringen van Heart of Glass van Blondie en Zombie van The Cranberries. Slim dus dat de zangeres deze opnames ook op haar nieuwe album Plastic Hearts heeft geplaatst. Maar eigenlijk was het niet nodig, want dit album zit vol met sterke nummers. Met zowel vlotte rock als mooie ballads, is dit een collectie liedjes om achter elkaar te luisteren zonder dat het gaat vervelen.

Luister Plastic Hearts van Miley Cyrus op Spotify.

2. Temptation Island: Love or Leave (Videoland)

Temptation Island is weer terug op Videoland, maar dan met een nieuw concept. In Love or Leave worden vier koppels in Italië van elkaar gescheiden. Vervolgens worden ze in contact gebracht met singles die een serieuze relatie zoeken. Via dates moeten de mensen er achter komen of ze weer terug willen naar hun vaste partner, of toch wat anders willen.

3. The Pack (Prime Video)

De band tussen honden en hun baasjes kan bijzonder sterk zijn. Daarom is het niet zo raar dat ze bij Amazon hier een realityserie rond gebouwd hebben. In The Pack gaan baasjes en hun honden op verschillende avonturen, om te zien hoe sterk de band tussen de duo’s is en wat de honden allemaal kunnen bereiken. Een must see als je wat met honden hebt.

4. Heartbreak High (Netflix)

Groeide je op in de jaren negentig, dan heb je ongetwijfeld wel eens naar Heartbreak High op de televisie gekeken. Deze Australische serie over jongeren op een school was een grote hit. Heb je zin in een blast from the past? Dan kun je nu meer dan tweehonderd afleveringen van deze serie op Netflix kijken.

5. The Christmas Chronicles 2 (Netflix)

Krijg je geen genoeg van kerstfilms? Dan staat nu The Christmas Chronicles 2 voor je klaar. Kurt Russell is terug als de kerstman, met Goldie Hawn aan zijn zijde als de kerstvrouw. Een slechterik wil in het kerstdorp waar alle cadeautjes worden gemaakt de ster van de kerstboom stelen. Deze ster verbergt het dorp van de rest van de wereld. Als dat lukt, verdwijnt kerstmis voor altijd. Het is aan een paar kinderen dat te voorkomen.

