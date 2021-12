Stream nu: De allerlaatste afleveringen van La Casa de Papel

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 49 (2021): La Casa de Papel en The Father.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 49 (2021): La Casa de Papel en The Father

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. La Casa de Papel (Netflix)

Het is tijd om afscheid te nemen van La Casa de Papel, de successerie over bankovervallers en hun slimme leider. Het tweede deel van het vijfde en laatste seizoen is nu te kijken. Het is een explosief slotstuk geworden. Ben je klaar? Er komt een spin-off aan over Berlin, dus dit vaarwel voelt meer als een tot ziens.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.364.693 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Power of the Dog (Netflix)

Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) is de alphaman op zijn ranch. Hij maakt grappen over zijn minder stoere broer en vernedert de zachtaardige zoon van zijn aankomende schoonzus. The Power of the Dog is een film met prachtige omgevingen, personages vol geheimen en waanzinnige acteerprestaties. Een van de beste films van het jaar.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.364.693 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Lost in Space seizoen 3 (Netflix)

De heerlijke avonturenserie Lost in Space stopt er ook mee. Dit derde seizoen sluit het verhaal van de Robinsons af, de familie die in het eerste seizoen op een onbekende planeet terecht kwam, waar de jongste een vriendschap vormde met een robot. Hun avontuur gaat inmiddels om veel meer mensen, met ook meer slechteriken en meer robots.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.364.693 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Father (Google)

Anthony Hopkins speelt in The Father een man met dementie, die moeite heeft om hulp van zijn dochter (Olivia Colman) te accepteren. Met name omdat hij nog weinig grip heeft op de realiteit en daarom niemand meer kan vertrouwen.

Een hartverscheurende film, waarin met name Hopkins schittert in een rol die iedereen met een dementerende ouder herkenbaar voor zal komen. De film is nu via Google te koop voor 8,99 euro en op een later moment mogelijk ook te huur.

Google TV Google LLC 7,8 (1.971.844 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Last Duel (Disney Plus)

Regisseur Ridley Scott geeft millennials de schuld voor het floppen van zijn film. We zouden teveel met onze smartphones bezig te zijn. Gelukkig kun je The Last Duel nu ook gewoon op je smartphone kijken, want de film staat op Disney Plus. The Last Duel met Matt Demon, Adam Driver, Ben Affleck en Jodie Comer gaat over de strijd tussen voormalige vrienden, als de één wordt beschuldigd van het verkrachten van de vrouw van de ander.

Disney+ Disney 8 (1.461.652 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Matrix Resurrections