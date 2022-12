Kijk nu: Sylvester Stallone voor het eerst in een serie en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 49 (2022): His Dark Materials en Tulsa King.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 49 (2022): His Dark Materials en Tulsa King

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. His Dark Materials season 3 (HBO Max)

Het is tijd voor het derde en tevens laatste seizoen van de heerlijke fantasyserie His Dark Materials. Dit seizoen is gebaseerd op het derde boek uit de populaire boekenreeks. In de serie en de boeken volg je jonge wees Lyra in een wereld waarin de zielen van mensen buiten hun lichaam leven in de vorm van dieren. Lyra strijdt daar tegen een invloedrijke, religieuze organisatie die mensen dom wil houden.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6,6 (486.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Patient (Disney Plus)

Steve Carrell (The Office) speelt in deze bijzondere serie een psycholoog die een nieuwe patiënt (Domhnall Gleeson) verwelkomt. Niet veel later wordt hij wakker in de kelder van die man, vast aan een ketting. De patient blijkt een seriemoordenaar te zijn die af wil komen van zijn moordneigingen. Daar heeft hij veel therapie voor nodig. Met Carell in de hoofdrol verwacht je mogelijk een comedy, maar dat is The Patient zeker niet. Dit is vooral heel erg spannende serie.

Disney+ Disney 7,8 (2.404.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Sleepers (Videoland)

Robert de Hoog speelt de hoofdrol in de nieuwe Videoland-serie Sleepers. Hij speelt corrupte agent Martin die zich zowel in de onderwereld van Utrecht als de recherche bevindt. Die duistere wereld trekt steeds sterker aan hem, terwijl hij zijn familie ook veilig wil houden.

Videoland RTL Nederland B.V. 4,2 (12.377 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Tulsa King (SkyShowtime)

De meeste filmacteurs hebben allang de overstap naar series gemaakt, maar voor Sylvester Stallone is dat nu pas het geval. In Tulsa King speelt de acteur een New Yorkse maffiabaas die uit de gevangenis komt en dan naar het afgelegen Tulsa wordt gestuurd. Daar wint hij al snel de lokale mensen om zijn vinger en valt hij terug in zijn oude gewoontes.

SkyShowtime SkyShowtime 4,6 (1.149 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Guillermo Del Toro’s Pinocchio (Netflix)

Disney heeft recentelijk nog een nieuwe Pinokkio-film uitgebracht, maar als je een alternatieve versie van dit verhaal wil zien moet je bij Netflix zijn. Guillermo del Toro heeft zich namelijk ontfermt over dit houterige personage. Het resultaat is een stop-motionfilm met een unieke look, waarbij de duistere kanten van het bronmateriaal niet vermeden worden. Deze kijk je dus niet samen met de allerjongsten.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.705.460 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Last of Us