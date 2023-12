Kijk nu: Leave the World Behind met een topcast op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 49 (2023): Leave the World Behind en Merry Little Batman.

Filmtips week 49 (2023): Leave the World Behind en Merry Little Batman

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Leave the World Behind (Netflix)

Van Sam Esmail (Mr. Robot) komt deze spannende film met een topcast (Mahershala Ali, Julia Roberts, Ethan Hawke), over een een gezin dat vakantie viert in een luxe woning. Dan valt niet alleen de stroom uit en stoppen alle apparaten met werken, maar staan de eigenaren van de woning ook plots voor de deur. Het is moeilijk om elkaar te vertrouwen terwijl er nog meer vreemde dingen gebeuren.

2. Merry Little Batman (Prime Video)

Het is kerst in Gotham en de stad lijkt verlost te zijn van alle misdaad. Totdat Batman vast komt te zitten in de sneeuw en zijn zoontje Damian het op moet nemen tegen grote schurken zoals de Joker en Penguin. Merry Litle Batman is een komische animatiefilm voor jong en oud.

3. 100 dagen in de vergeten wijk (NPO)

Na 100 dagen voor de klas en 100 dagen in je hoofd, zijn Nicolaas Veul en Tim den Besten terug met 100 dagen in de vergeten wijk. Het duo gaat in de Haagse wijk Laak wonen om daar aan de slag te gaan als sociaal werker. Op deze manier willen ze achter de problemen van de mensen in deze wijk komen. Hier zie je namelijk de directe gevolgen terug van bezuinigingen en andere beslissingen uit Den Haag.

4. Hilda seizoen 3 (Netflix)

Helaas is vrolijke animiatieserie Hilda geannuleerd, maar je kunt nog één laatste seizoen samen met je kinderen genieten van de avonturen van jonge meid Hilda die het opneemt tegen monsters in Trolberg. Dit derde seizoen volgt de film Hilda and the Mountain King op die ook op Netflix staat.

5. Fast X (SkyShowtime)

De tijd rond de feestdagen is meestal het moment om even rust te nemen, maar als je daar geen zin in hebt slinger je gewoon Fast X aan op SkyShowtime. Deze keer neemt de familie het op tegen nieuwe vijand Dante (Jason Momoa) die met name de zoon van Dom in vizier heeft. In de praktijk bestaat de film natuurlijk weer vooral uit heerlijk domme actie vol snelle auto’s.

Trailer van de week: Fallout