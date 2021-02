Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 5 (2021): Mocro Maffia en Bonding.

Filmtips week 5 (2021): Mocro Maffia en Bonding

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Mocro Maffia seizoen 3 (Videoland)

Seizoen 3 van Mocro Maffia is begonnen! Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering online op Videoland. Het gaat goed met de serie, want de eerste nieuwe aflevering trok dertig procent meer kijkers dan de eerste aflevering van het tweede seizoen. In totaal kun je straks naar zeven afleveringen kijken, over de oorlog in de onderwereld van Amsterdam. Vergeet niet miniserie #Komtgoed te kijken, want die zit tussen de twee seizoenen in.

2. Finding ‘Ohana (Netflix)

Als je zoekt naar een leuke avonturenfilm voor de hele familie, dan moet je absoluut bij de Netflix-film Finding ‘Ohana zijn. In deze film volg je een jonge geocacher, die naar Hawaii gaat om haar opa te bezoeken die recentelijk een hartaanval heeft gehad. Daar blijkt dat opa de rekeningen van zijn huis niet meer kan betalen. Gelukkig is er een oplossing: een verborgen schat diep in de grotten van Hawaii.

3. The Great Escapists (Prime Video)

Richard Hammond (bekend van Top Gear/The Grand Tour) en Tory Belleci (bekend van Mythbusters) belanden op een onbewoond eiland. Tijdens een interview met rechercheurs na afloop, vertelt het duo over de verschillende avonturen die ze op het eiland hebben beleefd. Waarbij er uiteraard allerlei auto’s, boten, tanks en meer zijn gebouwd. Het probleem is namelijk niet water of voedsel, maar dat het duo zich heel snel verveelt.

4. Bonding season 2 (Netflix)

De hilarische serie Bonding is terug. Deze show gaat over een dominatrix in opleiding, en haar beste vriend die graag stand-up-comedian wil worden en zich voor inspiratie onderdompelt in de wereld van de bdsm. Dit seizoen moet het tweetal weer vanaf onderop beginnen en worden hun relaties alleen maar ingewikkelder. Jammer genoeg zijn het weer veel te korte afleveringen, waardoor de serie zo weer voorbij is.

5. Marc-Marie & Aaf Vinden Iets (podcast)

Marc-Marie Huijbregts en Aaf Brandt Corstius hebben overal een mening over. Ze vinden zichzelf zo belangrijk, dat anderen die mening moeten horen. Daarom is er nu de podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets. Daarin recenseert het duo dingen als ‘slapen’, ‘Willem-Alexander’ of ‘Lange Leve de Liefde’. Dat klinkt wellicht suf, maar is eigenlijk heel erg grappig. De afleveringen staan ook op YouTube met video:

