Stream nu: Waarom het hoog tijd is voor een digitale detox

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 5 (2022): Mocro Maffia en The Sinner.

Filmtips week 5 (2022): Mocro Maffia en The Sinner.

1. Digitale Detox (NPO)

Filosoof Hans Schnitzler is al langer kritisch op Big Tech. Tegenwoordig heeft hij zijn pijlen gericht op hoe wij als gebruikers ervoor zorgen dat deze techbedrijven zoveel macht krijgen. Schnitzler legt in deze documentaire uit waarom onze ‘digitale mentaliteit’ moet veranderen. Is het tijd voor een digitale detox?

2. Mocro Maffia seizoen 4 (Videoland)

Het vierde seizoen van Mocro Maffia is nu begonnen op Videoland. Deze serie gaat over de Amsterdamse onderwereld, waarin drie vrienden van kleine criminelen veranderen in grote spelers.

Met in dit seizoen onder andere het nieuwe personage Meltem, een Turks-Nederlandse vrouw die in de creditcardfraude zit en tussen het derde en vierde seizoen van de serie al een eigen special kreeg.

3. The Sinner seizoen 4 (Netflix)

De inmiddels gepensioneerde Detective Ambrose (Bill Pullman) wordt weer in een nieuw mysterie geworpen dat hij moet oplossen. Op een eiland ziet hij een vrouw van een klif springen. Wat volgt is een onderzoek waarin Ambrose niemand lijkt te kunnen vertrouwen. Zelfs zichzelf niet.

4. Venom: Let There Be Carnage (Google)

Terwijl de nieuwe Spider-Man-film nog in de bioscopen draait, kun je nu wel thuis vanaf de bank kijken naar de tweede Venom-film. Deze films gaan over Eddie, die een alien symbiont in zich heeft genaamd Venom.

Eddie wil zijn carrière als journalist weer oppakken, terwijl Venom voornamelijk slechteriken in elkaar wil rammen. Een schurk maakt het leven van beiden extra moeilijk. De film is onder andere bij Google te koop voor 9,99 euro en is op een later moment mogelijk ook te huur.

5. Hit-Monkey (Disney Plus)

De animatieserie Hit-Monkey is Marvel zoals je nog nooit hebt gezien. De serie gaat over een aap die een vreemde connectie heeft met huurmoordenaar Bryce. Als Bryce dood gaat, blijft de aap zijn spook zien.

Samen stappen ze in de onderwereld van Tokyo om wraak te nemen op alles en iedereen. Met de stemmen van onder andere Jason Sudeikis, Olivia Munn en George Takei.

Trailer van de week: Halo The Series