Kijk nu: Black Panther: Wakanda Forever op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 5 (2023): Black Panther: Wakanda Forever en De Bachelorette.

Filmtips week 5 (2023): Black Panther: Wakanda Forever

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Black Panther: Wakanda Forever (Disney Plus)

Na het overlijden van acteur Chadwick Boseman was het de vraag hoe Black Panther verder zou gaan, want hij speelde met verve deze superheld in het Marvel-filmuniversum. In de film Wakanda Forever krijg je daar antwoord op. Ondertussen moet Wakanda zichzelf beschermen tegen verschillende gevaren van buitenaf.

2. Physical: 100 (Netflix)

Er is een realityserie van Squid Game in de maak, maar tot dan kun je nu naar de waanzinnige show Physical: 100 kijken. Honderd sportieve mensen nemen het tegen elkaar op om te bewijzen wie fysiek het beste is.

Dat start direct goed: de kandidaten moeten zichzelf zo lang mogelijk vasthouden terwijl de grond letterlijk onder hen verdwijnt. Vervolgens moeten ze het één tegen één uitvechten. Dit is goede televisie, vol sterke lijven, uithoudingsvermogen en verrassingen.

3. De Bachelorette (Videoland)

Model Sylvia Geersen is op zoek naar de liefde in het nieuwe seizoen van De Bachelorette. In Zuid-Afrika probeert een groep mannen de hand van Sylvia te veroveren. In dates moet blijken of er een match is of niet, want anders worden ze weer naar huis gestuurd tijdens de rozenceremonie.

4. Cunk on Earth (Netflix)

Cunk on Earth is een absurdistische documentaireserie, waarin actrice Diane Morgan het typetje Philomena Cunk speelt. Zij is een documentairemaker die altijd dezelfde outfit draagt. Waarschijnlijk heb je haar wel eens langs zien komen op TikTok, want de grap is dat ze hele domme vragen aan slimme experts stelt.

Zoals wat cultureel belangrijker is: de renaissance of Single Ladies van Beyoncé. En zijn de piramides met een punt gebouwd zodat daklozen er niet op kunnen slapen? Dat maakt de serie hilarisch en toch ook een beetje leerzaam.

5. Shotgun Wedding (Prime Video)

Darcy en Tom gaan trouwen, dus ze nodigen hun families uit op een tropisch eiland. Zodra het stel ergens achteraf ruzie heeft of ze wel echt in het huwelijksbootje moeten stappen, worden alle gasten gegijzeld door piraten. Dan is het aan dit duo om de dag te redden. Met onder andere Jennifer Lopez, Jennifer Coolidge en Lenny Kravitz.

Trailer van de week: Succession seizoen 4