Kijk nu: Mr & Mrs Smith op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 5 (2024): Mr & Mrs Smith en Heel Holland Bakt.

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Mr & Mrs Smith (Prime Video)

Wellicht ken je de film Mr & Mrs Smith nog uit 2005, met Angelina Jolie en Brad Pitt als een getrouwd spionnenstel. Deze nieuwe serie is gebaseerd op die film, waarin twee vreemdelingen moeten samenwerken als spionnen in een nephuwelijk.

De serie komt voor een groot deel uit het brein van Donald Glover, die ook één van de hoofdrollen speelt. Dat merk je direct aan de kwaliteit van deze serie, want het is genieten geblazen.

2. The Greatest Night in Pop (Netflix)

In 1985 kwamen de grootste artiesten ter wereld samen om een liedje op te nemen voor het goede doel. Het resultaat is het nummer We are the World, met onder andere Michael Jackson, Diana Ross, Tina Turner, Bruce Springsteen, Lionel Richie, Bob Dylan, Stevie Wonder, Billy Joel en nog veel meer. In deze docu op Netflix zie je hoe dat eraan toe ging.

3. Heel Holland Bakt (NPO)

Bakwedstrijd Heel Holland Bakt is alweer toe aan het elfde seizoen. De komende weken moeten de thuisbakkers in verschillende opdrachten laten zien wat ze kunnen. Elke week gaat er iemand naar huis. Kijkers klaar? Streamen maar.

4. De Prank Show (Prime Video)

Banenasplit is terug voor een nieuwe generatie, want Giel de Winter presenteert De Prank Show op Prime Video. In deze serie worden onbekenden en bekende Nederlanders in de maling genomen. Onder andere Jim Bakkum, André Hazes en Xander de Bousonjé zijn de klos.

5. Kamp van Koningsbrugge seizoen 4 (NPO)

Kijk je niet graag naar mensen die taarten bakken, maar wel naar mensen die worden afgebeuld tijdens een Special Forces-training? Dan moet je naar het nieuwe seizoen van Kamp van Koningsbrugge kijken, waarin gewone burgers worden afgepeigerd alsof ze het leger in gaan.

