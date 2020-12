Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 50 (2020): Sound of Metal en His Dark Materials.

Filmtips week 50 (2020): Sound of Metal en His Dark Materials

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Sound of Metal (Prime Video)

Ruben (Riz Ahmed) is een gepassioneerde drummer in een metalband. Hij heeft net zijn verslaving met drugs overwonnen, maar loopt nu tegen de volgende uitdaging aan: hij begint zijn gehoor te verliezen. In een gemeenschap voor dove mensen leert Ruben zijn nieuwe situatie te accepteren. Sound of Metal is een intense film, waarin de gehoorproblemen met interessante audiotechnieken naar de kijker worden overgebracht.

2. His Dark Materials S2 (Ziggo)

Het eerste seizoen van His Dark Materials volgde het verhaal van het eerste deel van de gelijknamige boekenreeks. Dat gebeurde met de film The Golden Compass ook al. Nu is het voor het eerst dat het tweede boek, The Subtle Knife, wordt verfilmd. De serie gaat over een wereld waarin iedereen een pratende dierencompanion heeft. Hoofdpersonage Lyra wordt achterna gezeten door de slechte Mrs. Coulter en stapt met de hulp van een nieuwe bondgenoot hele nieuwe werelden in.

3. Mank (Netflix)

David Fincher is terug. Na Gone Girl (2014) heeft hij een nieuwe film gemaakt voor Netflix: Mank. De film gaat over de alcoholistische screenwriter Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), ook wel bekend als Mank, die de film Citizen Kane afmaakt.

4. My Hero Academia (Netflix)

De animeserie My Hero Academia is nu op Netflix te kijken. Het is een van de meest populaire animeseries ooit. Het gaat over een jongen die dol is op superhelden, maar zelf geen krachten heeft. Toch wil hij naar de school voor helden.

5. Alien Worlds (Netflix)

Deze bijzondere documentaireserie neemt een unieke kijk naar de verschillende planeten in het universum. De makers kijken naar wat we weten over leven hier op aarde en laten met cgi, oftewel computeranimaties, zien hoe dat eruit kan zien op die planeten.

