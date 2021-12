Stream nu: Een nieuw personage voor Mocro Maffia

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 50 (2021): Encounter en Power On.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 50 (2021): Encounter en Power On

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Mocro Maffia: Meltem (Videoland)

Het Mocro Maffia-universum wordt steeds verder uitgebreid. Hoewel je nog moet wachten op het vierde seizoen, kun je nu kijken naar een korte film van 40 minuten. Deze film introduceert het nieuwe personage Meltem, dat een grote rol gaat spelen in het volgende seizoen. Meltem is een Turks-Nederlandse meid, wiens vader gokverslaafd is en geld leent van de maffia.

Videoland RTL Nederland B.V. 4,4 (11.048 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Encounter (Prime Video)

In deze film speelt Riz Ahmed een marinier met PTSS die zijn twee jonge zoontjes (die hij al jaren niet heeft gezien) moet redden van een buitenaards kwaad: microscopische organismen. Dat is spannend en emotioneel.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,4 (3.146.335 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Power On: The Story of Xbox (YouTube)

De Xbox bestaat twintig jaar. In een reeks documentaires, die je gratis via YouTube kunt kijken, vertelt Microsoft het verhaal van deze spelcomputer. Niet enkel met alle hoogtepunten. Er wordt ook verteld hoe de Xbox er bijna niet was gekomen en de problemen met de spelcomputers, zoals de ‘red ring of death’.

YouTube Google LLC 7,8 (128.151.760 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Welcome to Earth (Disney Plus)

Will Smith brengt je in deze zesdelige documentairereeks van National Geographic naar de uithoeken van de aarde om dingen van zijn bucket list af te strepen. Vol enthousiasme duikt hij kilometers onder water, staat hij de rand van een vulkaan en meer.

Disney+ Disney 8 (1.469.679 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) (Netflix)

Je kent Nicole Byer mogelijk als de presentator van de familievriendelijke bakshow Nailed It!, maar bovenal is Nicole een komiek. In haar eerste stand-up-show voor Netflix pakt ze het absoluut niet familievriendelijk aan. Dus stuur de kinderen naar bed en geniet van deze hilarische show.

Netflix Netflix, Inc. 9 (12.388.091 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Everything Everywhere All At Once