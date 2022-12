Kijk nu: Black Adam staat op HBO Max en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 50 (2022): Black Adam en The Recruit.

Filmtips week 50 (2022): Black Adam en The Recruit

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Black Adam (HBO Max)

Superheldenfilm Black Adam is vanaf vandaag op HBO Max te zien. Dwayne ‘The Rock’ Johnson speelt de hoofdrol als Black Adam, een antiheld die 5000 jaar geleden superkrachten kreeg en daarna werd opgesloten. Nu is hij vrij om op een destructieve manier wraak te nemen door een criminele organisatie stop te zetten.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6,6 (486.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. What We Do in the Shadows seizoen 4 (Disney Plus)

De grappigste vampierenserie ooit is terug met een vierde seizoen. Deze serie is gefilmd alsof een documentaireploeg vier domme vampieren uit Staten Island volgt, terwijl ze hun dwaze avonturen beleven. Ze hebben weer een nieuw project: een nachtclub voor vampiers. En één van hen is een baby?

Disney+ Disney 7,8 (2.404.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. National Treasure: Edge of History (Disney Plus)

De National Treasure-films met Nicholas Cage hebben eindelijk een vervolg in de vorm van een serie. Hierin volg je de slimme Jess Valenzuela die op zoek gaat naar een eeuwenoude schat en de waarheid over haar vader.

We moeten je wel teleurstellen dat Cage niet in deze serie zit. In ieder geval niet in het eerste seizoen. Er zijn geruchten dat hij mogelijk wel in het tweede seizoen verschijnt.

Disney+ Disney 7,8 (2.404.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Recruit (Netflix)

Noah Centineo heeft bij Netflix eindelijk een rol gekregen in iets anders dan een romantische komedie. In The Recruit speelt hij een advocaat die werkt bij de CIA. Het liefst werkt hij rustig achter een bureau, maar dan belandt hij midden in een internationaal complot en is hij zijn leven niet meer zeker. Spanning, actie en humor.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.705.460 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Prince Charming seizoen 3 (Videoland)

In Prince Charming strijdt een groep single mannen om de hand van een nieuwe prins. Dit keer is het de 30-jarige Diego die de ware liefde zoekt in het zonnige Kreta. Wat de mannen nog niet weten is dat Diego al een liefde in zijn leven heeft, want hij is alleenstaande vader. Zijn de vrijgezelle heren ook klaar voor het vaderschap?

Videoland RTL Nederland B.V. 4,2 (12.377 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Spider-Man: Across the Universe