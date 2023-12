Kijk nu: Barbie en Indiana Jones nu te streamen en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 50 (2023): Barbie en Indiana Jones.

Filmtips week 50 (2023): Barbie en Indiana Jones

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Barbie (HBO Max)

Hi, Barbie! Dé filmhit van 2023 kun je nu streamen op HBO Max. In Barbie volg je de wereldberoemde pop (Margot Robbie), terwijl ze zich steeds ongemakkelijker voelt in de plastic speelgoedwereld. Daarom gaat ze samen met Ken (Ryan Gosling) naar de echte wereld om naar antwoorden te zoeken.

2. Sleepers seizoen 2 (Videoland)

Sleepers was één van de beste Nederlandse series van vorig jaar en nu kun je kijken naar het tweede seizoen, waarin de spanning nog verder oploopt. Deze serie gaat over Martin Oudkerk (Robert de Hoog), een corrupte agent die diep in de Utrechtste onderwereld zit. De verhouding tussen zijn criminele familie en zijn gezin wordt steeds moeilijker.

3. Indiana Jones and the Dial of Destiny (Disney Plus)

Je kunt deze week nog een grote filmrelease streamen, namelijk de nieuwste Indiana Jones-film. Hierin keert Harrison Ford terug als de heldhaftige archeoloog met zijn iconische hoed en zweep.

Samen met zijn peetdochter beleeft Indy een nieuw avontuur en met behulp van de nieuwste technologie krijg je ook weer een hoop van de jonge Indiana Jones te zien.

4. Chicken Run: Dawn of the Nugget (Netflix)

De kippen van Chicken Run zijn terug! In de originele film (die alweer twintig jaar geleden verscheen) was te zien hoe een groep kippen ontsnapte van een boerderij. Nu wonen ze vredig op een eigen eiland, totdat de dochter van de hoofdpersonages wegloopt. Met het stemwerk van onder andere Thandiwe Newton, Zachary Levi en Bella Ramsey.

5. Reacher seizoen 2 (Prime Video)

De gespierde Reacher is terug. Als hij hoort dat een lid van zijn elite legerteam is vermoord, gaat hij samen met de anderen op onderzoek uit. Dit seizoen is gebaseerd op het elfde Reacher-boek Bad Luck and Trouble van Lee Child. Er staan nu drie nieuwe afleveringen voor je klaar, met de komende periode elke week een nieuwe aflevering.

6. The Crown seizoen 6 deel 2 (Netflix)

Het is tijd om afscheid te nemen van The Crown. De laatste afleveringen van de serie over het Britse koningshuis staan nu op Netflix. De eerste helft van het seizoen ging voornamelijk over Prinses Diana. Deze tweede helft legt de focus meer op koningin Elizabeth II, maar ook de nieuwe relatie van Prins William.

