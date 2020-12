Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 51 (2020): The Wilds en Taylor Swift.

Filmtips week 51 (2020): The Wilds en Taylor Swift

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Wilds (Prime Video)

Zodra een groepje zeer verschillende tienermeisjes met hun vliegtuig crasht, moeten ze met elkaar zien te overleven op een eiland. The Wilds laat zien dat het grootste gevaar niet de wildernis, maar de gewone wereld is. Deze serie weet verschillende lagen succesvol te combineren, met onder andere ook de reden achter het neerstorten van het vliegtuig. Bovenal wordt de serie gedragen door de jonge actrices.

2. Euphoria (Ziggo Series & Movies XL)

Euphoria was vorig jaar een van de beste nieuwe series van HBO. De serie gaat over de jonge Rue (Zendaya) die weer naar school gaat na een overdosis. De serie viel op door de uitzonderlijke kwaliteit, van acteurs tot filmwerk en muziek. Voordat seizoen 2 arriveert, worden er twee specials uitgezonden. De eerste is nu te kijken en de tweede volgt in januari. Een must voor elke liefhebber van de serie.

3. Happiest Season (Play Films)

Abby gaat met haar vriendinnetje Harper mee haar naar ouders om kerst te vieren. Pas vlak voordat ze aankomen, vertelt Harper dat ze nog niet uit de kast is bij haar familie en dat Abby net moet doen alsof ze een hetero wees is. Dat valt niet mee, in deze heerlijke komedie met onder andere Kristen Stewart, Alison Brie, Aubrey Plaza en Dan Levy. (Bij Play Films: kopen voor 17,99 euro, huren voor 3,99 euro)

4. Archer seizoen 11 (Netflix)

Superspion Archer heeft in een coma gelegen. Zodra hij wakker is, moet hij direct weer aan de slag. Na alle vreemde uitstapjes in de vorige seizoenen, is het team eindelijk weer terug waar ze begonnen: als spionnen. Maar uiteraard is niet alles hetzelfde. En dat gaat niet alleen om de wandelstok die Archer nu moet gebruiken.

5. Taylor Swift – Evermore (Spotify)

Zangeres Taylor Swift had plots een grote verrassing voor haar fans. Eerder dit jaar heeft ze al een album uitgebracht, maar met haar verjaardag bracht ze afgelopen week gewoon alweer een vervolgalbum uit. Dit album, Evermore, kun je nu luisteren.

Luister Taylor Swift – Evermore op Spotify.

