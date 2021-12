Stream nu: Werp een munt naar The Witcher seizoen 2

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 51 (2021): The Witcher en Ron’s Gone Wrong.

Filmtips week 51 (2021): The Witcher en Ron’s Gone Wrong

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Ron’s Gone Wrong (Disney Plus)

Ieder kind krijgt in deze animatiefilm een robot. Eentje die leert via sociale media om zo hun beste vriend te worden. Deze robots rijden altijd mee en zorgen ervoor dat je nieuwe vrienden maakt. Maar wat als je de enige bent die niet zo’n robot krijgt?

De vader van buitenbeentje Barney gelooft niet in deze apparaten en heeft er ook het geld niet voor. Totdat hij een buitenkansje ziet met een robot die van de vrachtwagen is gevallen. Die heeft alleen wat… probleempjes.

2. The Witcher 2 seizoen 2 (Netflix)

Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty! Monsterjager Geralt of Rivia is terug in deze heerlijke fantasyserie. Geralt zocht in het eerste seizoen naar prinses Ciri, met wie hij onlosmakelijk verbonden is. Nu moet hij haar veilig houden en daarvoor moet hij haar trainen zodat ze zichzelf kan verdedigen.

3. Grand Tour: Carnage a Trois (Prime Video)

Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond vieren in deze special de vreemde Franse auto’s. Er was blijkbaar geen budget meer om daadwerkelijk naar Frankrijk te gaan, maar dat mag de pret niet drukken. Er is wel een grote trebuchet en dat is ook leuk.

4. Russell Howard – Lubricant (Netflix)

Komiek Russell Howard zou een documentaire maken over zijn nieuwe wereldtour, maar die ging niet door vanwege de coronapandemie. De camera’s bleven hem echter volgen, terwijl hij in quarantaine ging bij zijn ouders en zijn vrouw als zuster in het ziekenhuis werkt. Deze documentaire wordt op Netflix gecombineerd met een nieuwe, hilarische stand-up show.

5. DRUK (Google)

Mads Mikkelsen speelt in deze film een geschiedenisleraar op een gymnasium in Kopenhagen. Met zijn medeleraren besluit hij een experiment aan te gaan door de hele dag een laag alcoholpercentage in hun bloed te hebben. Het experiment start goed, maar loopt al snel uit de hand als de leraar bloedend wakker wordt in de tuin van zijn buren. De film is via Google te koop voor 8,99 euro en te huur voor 3,99 euro.

