Kijk nu: Glass Onion: A Knives Out Mystery op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 51 (2022): Glass Onion en Strange World.

Filmtips week 51 (2022): Glass Onion en Strange World

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Knives Out was een heerlijke film vol leuke personages en plot twists, over een detective (gespeeld door Daniel Craig) die bij een rijke familie een moord moest oplossen.

Nu staat het vervolg op Netflix. Hierin is Craig weer terug als detective Benoit Blanc en staat er een hele nieuwe zaak voor hem klaar. In Griekenland nodigt een techmiljonair een groep vrienden uit voor een spel, maar uiteraard duikt er al snel een lijk op.

2. Strange World (Disney Plus)

Nadat de nieuwste animatiefilm van Disney weinig promotie kreeg, kwamen er niet genoeg mensen kijken. Daarom kun je nu al naar Strange World kijken op Disney Plus. De film gaat over een familie aan ontdekkingsreizigers die op een vreemde locatie belandt, waar deze helden niet alleen vreemde wezens maar ook zichzelf tegenkomen.

3. Modern Love Amsterdam (Amazon Prime Video)

Voor Prime Video is er een Nederlandse versie van Modern Love gemaakt, met zes verhalen over liefde in Amsterdam. Deze afleveringen zijn aan de korte kant, waardoor niet elke verhaallijn even goed tot zijn recht komt. Toch is dat maar een kleine smet op een verder uitstekende reeks.

Met als hoogtepunt de tweede aflevering, over een man die een hersenbloeding heeft gekregen. Hij wordt gespeeld door acteur Romijn Conen, die zelf een hersenbloeding heeft gehad en na een pauze weer zijn eerste rol speelt.

4. Barbarian (Disney Plus)

Als je een potje wil griezelen, dan moet je Barbarian aanslingeren. De film gaat over een vrouw die een Airbnb huurt, waar al iemand anders blijkt te zitten. Ze besluiten dan maar samen in het huis te verblijven. Dat klinkt als een romantische komedie, maar is het allerminst. Dit huis verbergt namelijk allerlei geheimen.

5. Seth and Lizzo Go Day Drinking (YouTube)

Seth Meyers en Lizzo zuipen zich lam midden op de dag voor een hilarische video. Dat is alles wat je hoeft te weten.

