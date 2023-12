Kijk nu: Percy Jackson and the Olympians op Disney Plus en nog 5 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 51 (2023): What If… en Winter Vol Liefde.

Filmtips week 51 (2023): What If… en Winter Vol Liefde

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Percy Jackson and the Olympians (Disney Plus)

Vergeet even de gelijknamige films, want dit is een compleet nieuwe serie gebaseerd op de Percy Jackson-boeken. Percy Jackson is een 12-jarige demigod, die pas net heeft geleerd dat hij krachten heeft. Dan krijgt hij ook nog eens Zeus op zijn dak, die zegt dat Percy zijn bliksemschicht heeft gestolen. Het is de start van een groots avontuur, vol goden en mysterie.

2. What If… seizoen 2 (Disney Plus)

Wat als de Avengers in 1980 werden gevormd? Wat als Nebula zich aan had gesloten bij Nova Corps? Of als Iron Man en Valkyrie meedoen met races op de planeet Sakaar? Animatieserie What If… plukt personages en gebeurtenissen uit de Marvel Cinematic Universe en geeft er een hele andere draai aan dankzij de multiverse.

3. Winter Vol Liefde (Videoland/NLZiet)

Het duurt nog wel even tot het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde begint, want de aftrap waarin de B&B-houders zich voorstellen is nog maar net beschikbaar. Gelukkig is er dit jaar iets nieuws: Winter Vol Liefde.

Deze serie is van dezelfde makers en heeft hetzelfde concept, behalve dat de mensen geen B&B hebben en allemaal midden in de mooiste sneeuwlandschappen wonen.

4. Rebel Moon: a Child of Fire (Netflix)

Filmmaker Zach Snyder had een idee voor een volwassen Star Wars-trilogie. Dat ging uiteindelijk niet door, maar van het idee heeft hij nu twee films voor Netflix gemaakt.

Dit is geen Star Wars meer, maar het heeft toch alles wat een Star Wars-film hoort te hebben. In de eerste film, Rebel Moon: a Child of Fire, volg je Kora die krijgers verzamelt om te strijden tegen de Motherworld. Het tweede deel staat komende april op Netflix.

5. Saltburn (Prime Video)

Eén van de meest besproken films van het najaar staat nu al op Amazon Prime Video. In Saltburn, met onder andere Jacob Elordi (Euphoria) en Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), volg je een student die door zijn rijke klasgenoot wordt meegenomen voor een zomer vol luxe bij zijn excentrieke familie.

6. Maestro (Netflix)

Dit is niet de populaire dirigeerserie op de NPO, maar een nieuwe Netflix-film van Bradley Cooper over het leven van muzieklegende Leonard Bernstein en zijn relatie met Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Trailer van de week: IF